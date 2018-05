Bremer Wohnbaupreis würdigt vorbildliche Projekte

Bremen - Von Viviane Reineking. Ein farbenfrohes Übergangswohnheim, ein „Bremer Punkt“ in Würfelform und ein „Haus ohne Zimmer“: Wegweisende Wohnbauten haben das Land Bremen und die Bremer Architektenkammer am Sonntag im Wilhelm-Wagenfeld-Haus ausgezeichnet. Der „Bremer Wohnbaupreis 2018“ würdigt die besten realisierten Projekte von Bauherren und ihren Architekten.

„Qualität sichern, Vielfalt fördern, Gemeinschaft ermöglichen“ – unter diesem Motto stand die vierte Auflage des Preises für vorbildlichen Wohnungsbau in Bremen.

Einfamilienhäuser und Geschosswohnungsbauten, studentisches Wohnen und Baugemeinschaften, Neubauten und Neuinterpretationen des Bremer Hauses: Die 50 Bewerbungen zeigten ein breites Spektrum des aktuellen Baugeschehens im Land Bremen, heißt es. „Diese Vielfalt ist ein Spiegelbild für das Wohnen in Bremen.“

Als „Gradmesser für qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Wohnungsbau“ verdeutliche der Preis aktuelle Trends und eröffne „interessante Perspektiven auf die zeitgenössische Wohnarchitektur über Bremens Landesgrenzen hinweg“, so Senatsbaudirektorin Dr. Iris Reuther, Mitglied der Auswahlkommission. Insgesamt gab es fünf Preise, drei Anerkennungen sowie einen mit 2 000 Euro dotierten Sonderpreis. Bremen ist laut Oliver Platz, Präsident der Architektenkammer Bremen, ein „Innovationsstandort für zukunftsweisenden Wohnungsbau“. Und: „Stadt ist immer Veränderung.“

+ Preisträger in der Kategorie „Besondere Wohnformen“: ein farbenfrohes Übergangswohnheim in Modulbauweise an der Corveystraße in Findorff, entworfen im Auftrag der Stadt Bremen durch das Architektenbüro Feldschnieders + Kister. © Dressler Angesagt ist bei der Neugestaltung von Quartieren vor allem die sogenannte Durchmischung. Und so ging der Sonderpreis an das 2016 fertiggestellte „Cambrai-Dreieck“ (Bauherr: Bremens größte Wohnungsbaugesellschaft Gewoba) in Huckelriede. Neben Mietwohnungen und Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen integriert das Projekt etwa eine Kindertagesstätte, eine Wohngemeinschaft für Schwerbehinderte und ein Quartierszentrum. Es biete einen „Mehrwert für den Stadtteil“ und fördere die Vielfalt nachhaltig, so das Urteil der Expertenjury.

Preise gingen jeweils an die Quartierssanierung Klushof der Städtischen Wohnungsgesellschaft Bremerhaven, der Modernisierung einer Wohnanlage aus den 50er Jahren mit einem gläsernen Laubengangsystem. Und an den Umbau des Schuppens Eins in der Überseestadt.

Architektur wird neu belebt

Das Projekt zeige, „wie die mächtige und sperrige Industriearchitektur des ehemaligen Europahafens mit einem intelligenten Konzept für gemischte städtische Nutzungen einschließlich Wohnen neu belebt werden kann“, so die Jury. Weitere Preisträger: Drei Mehrfamilienhäuser in Lesum, ein farbenfrohes Übergangswohnheim in Modulbauweise in Findorff und der als Baustein in Holzbauweise konzipierte „Bremer Punkt“ in der Neustadt für die Schließung von städtebaulichen Nischen.

Anerkennungen sprach die Jury aus für ein von privaten Bauherren in ein „Haus ohne Zimmer“ umgebautes Altbremer Haus, ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Buntentorsteinweg sowie das „Magellan-Quartier“ der Gewoba an der Hafenkante der Überseestadt.

Alle Bewerbungen sind von Dienstag, 15. Mai, bis Sonntag, 24. Juni, im Wilhelm-Wagenfeld-Haus (Am Wall 209) ausgestellt. Parallel zeigt der Bund Deutscher Architekten vom 16. Mai bis 24. Juni ein Stockwerk höher „Neue Standards. Zehn Thesen zum Wohnungsbau“. Beide Ausstellungen sind dienstags von 15 bis 21 Uhr sowie mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.