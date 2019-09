Stadt sichert sich Zugriff

Senat und Deputation beschließen Vorkaufsrecht für Hachez-Gelände

+ Noch laufen bei Hachez in der Bremer Neustadt Schokolade und Pralinen vom Band. 2020 soll die Produktion eingestellt werden. Foto: ESSER

Bremen - Von Jörg Esser. Noch wird bei Hachez in der Bremer Neustadt Schokolade produziert. Doch das Aus ist besiegelt. 2020 soll die Produktion schrittweise nach Nowa Sól in Polen verlagert werden. Einen Sozialplan für die noch 133 Mitarbeiter in der Produktion haben Betriebsrat und der dänische Mutterkonzern Toms ausgehandelt. Wann genau die letzte Praline das Werk an der Westerstraße verlässt, steht noch nicht fest. Teile der Osterproduktion der Marken Hachez und Feodora sollen noch in Bremen produziert werden, heißt es.