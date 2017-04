Stadionbad öffnet am 1. Mai

75 Cent Eintritt zum Auftakt

+ Und los geht‘s: Am 1. Mai wird im Stadionbad die Freibad-Saison eröffnet. - Foto: Bremer Bäder/Marcus Meyer

Bremen - Kalte Nächte, Schmuddelwetter, es sind derzeit ungemütliche April-Tage in Bremen. Macht ja nichts. Es wird Sommer. Irgendwann mal. Und noch viel eher wird die Saison in den Bremer Freibädern eröffnet – am Montag, 1. Mai, im Stadionbad. Und weil die Bädergesellschaft in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert, kostet der Eintritt am Tag der Arbeit pro Person nur 75 Cent. Badezeit ist von 10 bis 18 Uhr.