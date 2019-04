BLG „stabiler denn je“

Bremen - Von Jörg Esser. Die BLG-Logistikgruppe hat die selbstgesteckten Ziele für 2018 übertroffen. „Das Unternehmen steht stabiler da denn je“, sagte BLG-Vorstandschef Frank Dreeke am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz. „Unsere klare strategische Ausrichtung trägt Früchte.“

Die „BLG Logistics Group“ jedenfalls blickt auf ein „erfolgreiches Geschäftsjahr“ zurück. Der Umsatz ist um knapp fünf Prozent (53,5 Millionen Euro) auf 1,14 Milliarden Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um vier Millionen (zwölf Prozent) auf 37,5 Millionen Euro. Der Gruppenjahresüberschuss wird in der Ergebnisrechnung auf 34,8 Millionen Euro beziffert – nach knapp 32 Millionen Euro 2017. Je Aktie sollen 45 Cent Dividende gezahlt werden. Das schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung vor, die am 12. Juni tagt. Für das Land Bremen als BLG-Mehrheitsaktionär (50,4 Prozent) springen also rund 870 000 Euro ab.

Hinein in die Details: Laut Finanzvorstand Jens Bieniek hat der Geschäftsbereich Contract, in dem Industrie- und Handelslogistik sowie das Speditionsgeschäft zusammengefasst sind, beim Umsatz am stärksten zugelegt – um 9,4 Prozent auf 599 229 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis stieg von 4,6 auf 7,3 Millionen Euro. In der Automobillogistik gab es ein leichtes Umsatzplus – um 0,5 Prozent auf 553,1 Millionen Euro, im Containerumschlag eine „kleine Abwärtsbewegung“ – um 0,6 Prozent auf 302 Millionen Euro.

Die BLG zähle weiterhin zu den weltweit führenden Anbietern der Automobilumschlag, sagte Andrea Eck, die im Vorstand des Unternehmens für den Geschäftsbereich Automobile verantwortlich ist. 6,5 Millionen Fahrzeuge seien 2018 umgeschlagen, transportiert oder technisch bearbeitet worden – 3,6 Prozent oder 200 000 Fahrzeuge mehr als im Vorjahr. Eck verwies jedoch auf eine „teils angespannte Lage“ auf dem Autoterminal Bremerhaven. Kurz gefasst: Zu viele Autos lagerten auf zu wenig Flächen. Das Terminal sei mit 90 000 bis 95 000 Fahrzeugen zum Teil komplett ausgelastet gewesen. Und dann habe man zusätzliche Flächen anmieten müssen, was wiederum zusätzliche Kosten verursacht habe. Für 2019 ist Entlastung in Sicht – auf einer zwei Hektar großen Fläche im Osthafen. Hier sei Platz für 1 000 bis 1 200 Fahrzeuge. Zuwächse gab es zudem bei der „High-&-Heavy“-Ladung. Hier seien in Bremerhaven 1,38 Millionen Tonnen sowie im Neustädter Hafen in Bremen 1,35 Millionen Tonnen an Baumaschinen und Kränen bewegt worden. Im Contractgeschäft hat die BLG laut Dreeke unter anderem die Verträge mit Daimler und Tchibo langfristig verlängert. Für Ikea werde im Logistikzentrum in Elsdorf der Onlinehandel für ganz Norddeutschland abgewickelt. Und im bayerischen Geiselwind werde 2020 ein neues Logistikzentrum für den Neukunden Puma gebaut. Abgesprungen ist 2018 die Modekette Adler.

Der Geschäftsbereich Container der BLG wird durch die Hälfte der Geschäftsanteile an der Eurogate-Gruppe repräsentiert. Der europäische Terminal-Betreiber hat an zwölf Standorten 14,1 Millionen Standardcontainer und damit 300 000 weniger als ein Jahr zuvor umgeschlagen, sagte Vorstand Michael Blach. Damit sei ein Umsatz von rund 604 Millionen Euro (2017: 608 Millionen) erwirtschaftet worden. Der Anteil der BLG-Gruppe beträgt also 302 Millionen Euro. Eurogate hat einige Liniendienste verloren. Und das wirkt sich aus. BLG-Finanzchef Bieniek sagte: „Der Rückgang im Containergeschäft hat Schleifspuren hinterlassen.“

Ende 2018 beschäftigte die BLG-Gruppe „ohne den Containerbereich“ laut Arbeitsdirektor Dieter Schumacher 9 467 Mitarbeiter. Dazu zählen 305 Azubis.