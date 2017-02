Bremen- Von Steffen Koller. Mehr geht nicht: Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag vor dem Landgericht die Höchststrafe für einen 24-Jährigen gefordert.

Der Angeklagte, der für vier Raubüberfälle und den Tod eines Mannesverantwortlich sein soll, sei unter anderem wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Geht es nach der Anklagevertretung, kommt der Mann nie wieder frei. Er handelte immer nach der gleichen Maxime: „Wenn er Geld brauchte, stahl er. Wenn er erwischt wurde, schlug er zu.“ Staatsanwältin Kerstin Ashauer hat im Prozess gegen den 24-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Bei allen Taten, die der Mann während der 19 Verhandlungstage teilweise einräumte, hinterließ er Opfer, die bis heute schwer traumatisiert sind.

Außerdem erkannte Ashauer die besondere Schwere der Schuld und forderte eine anschließende Sicherungsverwahrung für den Mann. Im Gesamtbild sei „Art und Ausmaß der Gewalt einzigartig und extrem auffällig“, so Ashauer. Alles begann am 12. Februar 2016. Gegen frühen Abend soll der 24-Jährige in ein Haus in Brake eingebrochen und vom Bewohner (46) erwischt worden sein. Anstatt zu fliehen, habe er dem Mann mit vollen Sektflaschen auf den Kopf gehauen, das schwerverletzte Opfer dann mit offenem Schädel einfach liegengelassen.

Nur durch Zufall wurde der Geschäftsmann zwei Tage später gefunden und für vier Wochen ins künstliche Koma versetzt. Bis heute leidet er an den Folgen der Tat, wie sein Anwalt Torsten Rückoldt am Dienstag schilderte: „Sein früheres, unbeschwertes Leben ist zum Großteil verlorengegangen.“ Ob er je wieder gesund wird, sei völlig offen. Das Vorgehen des Angeklagten beschrieb Rückoldt so: „Er brach ein, zerstörte und tötete.“ Ähnlich brutal, doch mit weitaus schlimmerem Ausgang, soll der Angeklagte nur acht Tage später einem 70 Jahre alten Mann auf einem Parzellengrundstück in Bremerhaven mit einer Axt oder einer Rohrzange so schwere Kopfverletzungen zugefügt haben, dass dieser zwei Monate später starb. Seine mutmaßliche Beute: zehn bis 20 Euro.

Urteilsverkündung am 17. Februar

Am 21. Februar, nur einen Tag danach, sei der Angeklagte abermals in ein Haus eingedrungen, wurde bemerkt und habe den Bewohner (77) mit einer Stehlampe sowie einem Messer malträtiert. Bevor der Angeklagte am Tag darauf festgenommen wurde, soll er sich noch unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung verschafft und auf einen 31-Jährigen eingeschlagen und neunmal mit einem Messer eingestochen haben. Nur durch eine Notoperation konnte der Mann gerettet werden. Kam für den 70-Jährigen jede Hilfe zu spät, kämpfen andere Opfer und Angehörige bis heute um Normalität. Anwältin Margaret Hoffmann, die sowohl den 31-Jährigen als auch die Witwe des 70 Jahre alten Bremerhaveners vor Gericht vertritt, sagte: „Meine Mandantin hat keinen Lebensinhalt mehr.

Sie vermisst ihren Mann so sehr.“ Der 31-Jährige lebe seit der Tat „völlig isoliert“. Der Verteidiger des 24-Jährigen, Dominik Bleckmann, plädierte auf Totschlag und zweifachen versuchten Totschlag sowie eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Sein Mandant, für den ein Dolmetscher übersetzte, sei „in einem kriminellen Milieu aufgewachsen, wo Straftaten normal waren“, dennoch sei ein „Resozialisierungsprozess in weiter Ferne“ möglich. Das Urteil wird am Freitag, 17. Februar, verkündet.