„Er ist der Spurenverursacher“

Bremen - Von Steffen Koller. Nach 66 Verhandlungstagen ist ein Ende in Sicht: Im Prozess gegen einen 64-jährigen Mann, der zwei mehr als 90 Jahre alte Frauen brutal überfallen und in ihren Wohnungen ausgeraubt haben soll, hat am Freitag die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Bremen erneut ihr Plädoyer gehalten. Wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung drohen dem Angeklagten knapp elf Jahre Haft.

Bereits Ende Juli vergangenen Jahres hatte Staatsanwalt Florian Maaß in seinem Plädoyer zehn Jahre und zehn Monate Haft für den Mann gefordert. Und das tat er auch am Freitag. Das Gericht hatte in den vergangenen Monaten weitere Zeugen befragt und DNA-Spuren auswerten lassen. Es änderte nichts daran, dass Maaß „keine neuerlichen Zweifel an der Täterschaft“ des Mannes habe. Genmaterial, das an einem Klebeband und an der Jacke eines mutmaßlichen Opfers gefunden wurde, stammte mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 34 Billionen vom 64-Jährigen, so Maaß. „Er ist somit der Spurenverursacher“, stellte der Staatsanwalt fest.

Der Angeklagte muss sich seit Mai 2018 wegen Raubüberfälle auf zwei mehr als 90 Jahre alte Frauen verantworten. Im Januar 2016 und im November 2017 soll er seine Opfer an der Haustür abgepasst, sie in ihre Wohnungen gedrängt und dort unter anderem mit Klebeband gefesselt haben bevor er sie ausraubte. Seinem zweiten Opfer, einer heute 92-Jährigen, drückte er laut Anklage ein Sofakissen solange ins Gesicht, bis die Frau keine Luft mehr bekam.

Erst 2009 war der Mann nach einer 17-jährigen Haftstrafe wegen Mordes aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Mann hatte laut Urteil vom Landgericht München von 1992 einen Mann aus Habgier mit einem Feuerlöscher erschlagen. Zudem weist er 19 weitere Eintragungen im Bundeszentralregister auf.

Am Dienstag, 28. Januar, will die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Das Urteil ist dann für Anfang Februar vorgesehen.