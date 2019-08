Spurensuche mit Südseehaus

Bremen – Ein Museum blickt kritisch auf seine eigene Geschichte: Unter dem Titel „Spurensuche“ präsentiert das Übersee-Museum ab dem 26. Oktober eine neue Dauerausstellung zur Historie des Hauses und seiner Exponate. Dazu kehren etliche Publikumsfavoriten vergangener Zeiten zurück und werden nun in einem neuen Zusammenhang gezeigt. Das Dino-Skelett gehört dazu, der Kolonialwarenladen – und das Südseehaus aus Toboroi, das Restauratorin Conny Ammermann gegenwärtig mit ihrem Team neu aufbaut.

Fast 20 Jahre lang ist es nicht mehr zu sehen gewesen – einst war es ein gewohnter Anblick im Übersee-Museum. Von 1911 bis 2001 prägte das Exponat die Darstellung Ozeaniens im ersten Lichthof des Museums. In der 2003 eröffneten neuen Ozeanienausstellung war es dann nicht mehr dabei.

Die Kuratoren mochten es damals nicht wieder aufstellen, weil das Haus stets im Zusammenhang mit Figuren gezeigt wurde, die man mittlerweile für stereotypisierend hielt. Sie würden Klischees über fremde Kulturen verfestigen, hieß es. Zudem sei das Südseehaus ein verkleinertes Modell und verzerre so die realen Gegebenheiten. Heute geht man anders mit diesen Fragen um, offener. Die Knackpunkte werden einfach angesprochen und zur Diskussion gestellt – gerade das ist ja der tiefere Sinn der neuen „Spurensuche“-Dauerausstellung.

Apropos Spurensuche. Ludwig Cohn (1873 bis 1935), Zoologe und Forschungsreisender im Auftrag des Übersee-Museums, gab das Hausmodell 1909 im damaligen Deutsch-Neuguinea in Auftrag. In Toboroi, an der Ostküste der Insel Bougainville, fertigten Inselbewohner das verkleinerte Modell des traditionellen einstöckigen Pfahlhauses. Der Norddeutsche Lloyd (NDL) kümmerte sich um den Transport nach Bremen. Wozu aber die Verkleinerung? „Man wollte sichergehen, dass es ins Museum passt“, so Professorin Wiebke Ahrndt, die Direktorin des Museums.

An seinem neuen Standort passe es jetzt „haarscharf unter die 4,50 Meter hohe Decke“, so Ahrndt weiter. „Wir bauen das Haus wieder so auf, wie es vor 20 Jahren gestanden hat“, sagt Restauratorin Ammermann. „Mein Kollege und ich waren damals auch beim Abbau dabei.“ Der Abbau wurde sorgsam dokumentiert, es gibt eine Mappe mit Beschreibungen und Fotos von jedem einzelnen Schritt. „Jetzt geht es in umgekehrter Reihenfolge.“ Alle Teile wurden mit Nummern und Buchstaben gekennzeichnet und in Folien verpackt.

Sie sei durchaus in Sorge gewesen, ob das Material einen Neuaufbau noch verträgt, sagt Ammermann. Nun, die Pfähle des Südseehauses sind nicht zu morsch geworden. Die Bindungen aber, die einzelne Teile fest zusammenhalten sollen, seien teilweise „sehr spröde“ geworden. Es gibt aber noch unbenutztes Ersatzmaterial. Offen ist noch, wie die Palmblätter, die noch ans Haus gehören, die Zeit überstanden haben – auch dieses Material könnte an der einen oder anderen Stelle spröde sein.

Aber dennoch: „Es ist ein wunderschönes Haus“, so Direktorin Ahrndt. Die Neuinszenierung der Attraktion von einst soll beispielhaft dafür stehen, wie sich der Blick auf Exponate – und der Umgang mit ihnen – im Lauf der Zeit ändert. „Inszenierungen folgen immer dem Zeitgeist“, sagt Ahrndt.

Offenlegung von Strukturen, Rechercheergebnissen und gescheiterten Recherchen, Provenienzforschung, Respekt vor anderen Kulturen – das ist der Zeitgeist der Gegenwart, dem die „Spurensuche“ folgt. Und so lässt das Museum die als problematisch empfundenen Figuren, die einst mit dem Südseehaus gezeigt wurden, nun weg – aber nicht einfach so, sondern eben mit Kommentar. Direktorin Ahrndt: „Wir erklären, warum wir uns entschlossen haben, diese Figuren nicht mehr vor dieses Haus zu stellen.“