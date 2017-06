Bremer Keramikmarkt in den Wallanlagen

Die Spuren des verglühenden Mehls

+ © Bremer Keramikmarkt Unikate von Künstlern und Rosen vereint der alljährliche Markt in den Wallanlagen. © Bremer Keramikmarkt

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wenn sich am Sonnabend, 24. Juni, vom Bremer Marktplatz aus die Teilnehmer der 20. „Bremen Oldtimer Classics“ auf den Weg machen, dann geht es ein paar Schritte weiter um Liebhaberstücke ganz anderer Art. Nicht aus Blech und Chrom, sondern aus Keramik. Beim 28. Bremer Keramikmarkt präsentieren sich 47 Werkstätten in den Wallanlagen gegenüber der Kunsthalle – und zwar am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juni, jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.