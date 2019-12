„Spur der Verwüstung“

Brandanschläge: Landgericht verurteilt 42-Jährigen zu zehn Jahren Haft

+ Akzeptiert das Urteil nicht: Der 42-jährige Angeklagte (2.v.l.) will gegen den Schuldspruch des Landgerichts juristische Mittel einlegen. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Mehrfach unterbrach er die Urteilsbegründung mit Zwischenrufen, doch am Schuldspruch änderte auch das nichts: Das Bremer Landgericht hat einen 42-Jährigen am Donnerstag unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zudem ordnete die Kammer die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.