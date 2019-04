Bremen - Von Ilka Langkowski. Unter dem Namen „Generierte Zeichnung“ läuft die Arbeitsreihe, aus der Hannes Middelberg in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ ein Werk vorstellt. Es zeigt die Spuren einer motorbetriebenen Zeichenapparatur. Die unzähligen, gleichförmigen Bewegungen ergeben ein Muster.

Dreimal versetzte der Bremer Künstler die Zeichenmaschine, die eine einfache Bewegung ständig wiederholte. 15 Stunden lief die Apparatur, bis sie kaputt ging. All das ist in dem Werk „Generierte Zeichnung“ festgehalten. „Es zeigt eine exakte Gleichförmigkeit der Bewegung, die mit der Handzeichnung nicht machbar ist“, sagt Middelberg. „Für mich ist Zeichnen sehr viel Physik, ganz im Sinne einer Spur der Bewegung.“ Die Zeichnung als ein sichtbar gemachter Entstehungsprozess offenbart hier zugleich eine fehlerhafte Kreisbewegung. Fehler im Ablauf werden durch die Wiederholung auf dem Papier leicht erkenbar.

„Generierte Zeichnung“ entstand 2009 und steht für eine ganze Serie, in der sich der Bremer Künstler mit Bewegung und Wiederholung beschäftigt. „Durch Wiederholung in Form einer Bewegung oder eines Klangs entsteht eine Rhythmik, die ein Muster bildet.“ Dieses Thema bearbeitet Middelberg multimedial mit Installationen, Zeichnungen, Videos und Fotografien. So baute er beispielsweise eine mannsgroße Maschine, die während einer Ausstellung vor dem Museum für moderne Kunst in der Weserburg live vor Publikum zeichnete. Seine Projekte plant er sorgfältig im Vorfeld, insbesondere den Bau der Apparaturen. „Es sind lange und exzessiv durchexerzierte Linien und Abläufe“, erzählt Middelberg. Stellt man diese Werke in Beziehung zu Handzeichnungen, entstehen Spannungen und Fragen kommen auf.

Schon während der Schulzeit war Middelberg klar, dass er sich mit der Zeichnung beschäftigen würde. An der Hochschule für Künste besuchte er Seminare, die den Schwerpunkt auf konzeptionelle, räumliche Arbeiten setzten. „Das kommt mir heute auch für die Zeichnungen zugute“, sagt der Bremer.

Sein künstlerischer Alltag beginnt eher spät und reicht oft bis in die Nacht. Zur Arbeit gehören das ständige Festhalten von Ideen in Skizzen, die Konzeption, das Probieren und Entwickeln, die Reflexion und die Präsentation. Eine Herausforderung des Künstlerlebens ist für Middelberg, dass man in keiner Phase am Sinn seiner Arbeit zweifelt und der Kunst trotz vielleicht geringer gesellschaftlicher Aufmerksamkeit die nötige Wichtigkeit zuschreibt. Ihn selbst plagen diesbezüglich keine Zweifel, maximal in Hinsicht auf eine einzelne Arbeit.

Ob wir Kunst brauchen? „Ja. Sie bietet der Gesellschaft eine Möglichkeit, nach Erneuerung zu suchen. Das könnte ruhig mehr gefördert werden. Ich persönlich würde aber auch zeichnen, wenn es den Begriff ‚Kunst‘ gar nicht gäbe.“

Zu den Künstlern, die für Middelberg besonders bedeutend sind, zählen der Bremer Norman Neumann und der US-Amerikanischer Tim Hawkinson. „Neumann ist mein Atelierpartner und mit seiner Leichtigkeit zu arbeiten, ein guter Einfluss auf mich, wenn ich zu verkopft werde“, sagt der Bremer und lacht. Der Multimediakünstler Hawkinson beeindruckt Middelberg durch seine Art und Weise, sich mit den Materialien auseinanderzusetzen – ob es nun ein Vogelskelett aus abgeknipsten Fingernägeln ist oder eine hängende weiße Skulptur in Form eines riesigen geplatzten Reifens.

Wenn Middelberg an jemanden ein Werk als Botschaft adressieren sollte, dann ginge eins als Dankeschön an das alte Sportamt, stellvertretend für alle selbstorganisierten Kultureinrichtungen. „Dort passiert unbezahlt eine ganze Menge an kultureller Arbeit, die ziemlich wichtig ist.“