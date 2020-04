Spuck-Attacke in Bremen-Huchting

Bremen – Polizisten klingelten bei einem 21 Jahre alten Mann an der Robinsbalje in Bremen-Huchting, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Der sollte nun vollstreckt werden. Doch das war gar nicht so einfach, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Denn der 21-Jährige leistete heftigen Widerstand. „Er beleidigte und bespuckte die Polizisten und trat nach ihnen“, hieß es weiter. Der Mann habe „sofort aggressiv“ reagiert. Und: „Seine 19 Jahre alte Freundin filmte die Widerstandshandlungen mit einem Smartphone.“

Da die Frau das Gerät nicht freiwillig herausgeben wollte, beschlagnahmten die Beamten das Smartphone. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten sie zudem Drogen, weitere Smartphones und einen gefälschten Ausweis sicher. Die Polizisten schrieben Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Für die Filmaufnahmen gab es eine Anzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Der 21-Jährige kam – wie geplant – in Gewahrsam. kuz