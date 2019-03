Ein Sprung für die Forschung

AWI-Ingenieurinnen testen Arbeitsanzüge im kalten Polarwasser

+ Sicherheitsverantwortliche für die „Mosaic“-Expedition mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ testen die Ausrüstung an der Forschungsbasis auf Spitzbergen unter winterlichen Bedingungen. Im Herbst lassen sich Wissenschaftler ein Jahr lang mit einem Forschungsschiff im Packeis der zentralen Arktis einfrieren. Foto: DPA/CHRISTELLE GUESNON, NPI/AWI

Bremerhaven - Von Janet Binder. Ein Jahr umschlossen von Packeis, ein Forschungscamp auf einer Scholle, monatelanges Dunkel: Die in einem halben Jahr startende Polarexpedition „Mosaic“ ist ein Vorhaben der Superlative. Etliche Dinge gilt es akribisch vorzubereiten. Bjela König und Verena Mohaupt waren dafür kürzlich in der nördlichsten Siedlung der Welt, in Ny-Ålesund in Spitzbergen. In Polarnacht und eisiger Kälte fanden die Mitarbeiterinnen des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) die richtigen Bedingungen: Ihre Aufgabe war es, Arbeitsanzüge für die Expedition zu testen, bei der das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ ein Jahr lang umschlossen von Packeis in der zentralen Arktis driften soll.