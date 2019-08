Sprudelnde Strukturen

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Eril 15“ heißt Margrit Schneiders zweiteiliges Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es entstand 2012 in einer sehr aktiven Schaffensphase, in der sie vor allem lebendig sprudelnde Bilder schuf.

„Eine Zeit habe ich sehr reduziert gemalt“, sagt Margrit Schneider. Sie verwendete beispielsweise nur Rot oder Blau. Mit „Eril 15“ war diese Phase vorbei. Die Künstlerin setzte wieder auf Bunt und alle Farben, die Strukturen wurden sprudelnd und explosiv. Um mit vollem Einsatz die Farbe auftragen zu können, nutzte Schneider statt einer Leinwand robuste Hartfaserplatten als Untergrund. „Ich habe gern darauf gemalt“, sagt sie. Allerdings wurden die großen Bilder dadurch recht schwer.

Das große Format, das sie oft wählt, eignet sich besonders gut für Ausstellungen. Für den Verkauf sei das ein Handicap, weiß Schneider. Denn nicht in jedem Haushalt fände sich auch ein Platz für große Bilder. Aber die Bremerin hat auch Bilder in den Maßen 40 Zentimeter mal 40 Zentimeter gemalt.

Schneiders verschiedene Werkphasen reichen von „gerade strukturiert“ über „explosiv“ bis hin zu an Landschaften erinnernde Bilder. „Meine Bilder sind aber immer gegenstandslos“, merkt die Bremerin an. Wenn etwas an Landschaften erinnere, dann höchstens als eine Art Anmutung. Aktuell entsteht eine Reihe sehr stiller Bilder. Auf ruhigem, durchgehendem Hintergrund finden sich vereinzelt zarte Striche und Formen.

Die abstrakten Namen der Werkreihen lassen dem Betrachter Raum für eigene Assoziationen. „So wird der Betrachter nicht durch einen Bildtitel in eine Richtung gelenkt.“

Die Malerei begann bei Schneider mit der Farbe. Für die 1932 geborene Künstlerin war es ein Schlüsselerlebnis, als sie mit etwa 13 Jahren ein Heft mit Buntpapier geschenkt bekam. „Nach den Kriegsjahren war das eine unvergessliche Erfahrung mit Farben“, erzählt sie. „Ich habe mich so gefreut.“ Dann geschah lange Jahre nichts, die Kunst lag brach. Schneider wurde auf Anraten des Vaters Bankkauffrau und gründete eine Familie. Als ihre Tochter eines Tages völlig begeistert vom Zeichenunterricht in der Schule nach Hause kam, riss sie ihre Mutter mit. Dann malten beide gemeinsam. Später besuchte Schneider Kunstgeschichtsseminare an der Uni und studierte zehn Semester an der Kunsthochschule.

Die Herausforderung war für Schneider nicht das Finanzielle, sondern den Mut aufzubringen, sich an der Kunsthochschule zu behaupten. „Am Anfang war es nicht immer berauschend, und man musste auch Kritik einstecken. Dazu traf man an der Hochschule natürlich auf Leute, die mehr Erfahrung hatten.“ Doch die gestandene Familienmutter betrieb die Kunst mit viel Ernst und kämpfte sich durch. Als ihr Professor die Hochschule verließ, blieb sie am Ball und schwamm sich allein frei. Heute geht sie an Tagen, an denen sie keine anderen Termine hat, ins Atelier, und das am liebsten früh am Tage und mit Musik.

Ob wir Kunst brauchen? – „Die Gesellschaft würde ohne meine Bilder genauso fröhlich weiterleben, aber mir selbst ist die Kunst wichtig. Die, die für sie bestimmt sind, brauchen die Kunst.“

Zu den Künstlern, die für Schneider besonders bedeutend sind, zählen der deutsche Zeitgenosse Gerhard Richter und der Spanier Pablo Picasso (1881 bis 1973). Von Richter gefallen der Bremerin dessen abstrakte Arbeiten besonders gut. In einer Dokumentation im Fernsehen sah sie Richters Arbeitsweise und war beeindruckt. Picassos Kunst findet Schneider „wahnsinnig mutig“. „Es muss einem ja nicht alles gefallen, aber so einen Künstler wird es nicht noch einmal geben“, sagt sie.

Wenn Schneider jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eines an den Wettergott mit der Bitte, dass er die Naturkatastrophen einstellt.