Sprengstoff im Rathaus: Diensthund „Kenny“ sorgt für Sicherheit

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Sprengstoff in der Oberen Rathaushalle! Und das kurz vor Beginn der nunmehr 475. Bremer Schaffermahlzeit. . . Aber dennoch bleiben alle ganz, ganz ruhig. Kein Grund zur Aufregung, der Sprengstoff. Denn die Polizei hat ihn selbst hier versteckt.

Das alles dient der Sicherheit. So wie „Kenny“ (6). Der schwarze Diensthund der Polizei streift über das Parkett, durchsucht die Obere Rathaushalle und schlägt an. Ja, er hat Sprengstoff gefunden. Aber es ist Sprengstoff, den Diensthundeführer Michael Kregel von der Bereitschaftspolizei extra in dem historischen Prachtsaal des Welterbegebäudes deponiert hat. „Wir verstecken immer was, damit der Hund das findet“, erklärt Kregel.

Eben das motiviere „Kenny“ und halte ihn gewissermaßen bei Laune. „Wir verstecken es irgendwo, wo er es leicht findet, damit er die Lust nicht verliert.“

Denn es ist schon wichtig, dass „Kenny“ Lust hat. Mehrmals muss er die Obere Halle durchsuchen. Dabei geht es um nur eine Sache. „Wir gucken nur nach Sprengstoff“, sagt Kregel. „Kennys“ Einsatz beginne „so früh wie möglich und so spät wie nötig“.

Dass zu diesem Zeitpunkt noch etliche andere Menschen - kaufmännische Schaffer und Gattinnen, Kapitänsschaffer und Gattinnen, Journalisten und Kameraleute - im Saal herumwuseln, stört „Kenny“ nicht. Da aber, so heißt es, sei jeder Diensthund anders. Es gab auch schon Schaffermahlzeiten, bei denen vor der polizeilichen Sprengstoffsuche alle anderen die Obere Halle verlassen mussten.

Aber für „Kenny“ ist das eben kein Problem. Er kennt sich gut aus mit großen Veranstaltungen, mit gesellschaftlichen Ereignissen - und auch mit bremischen Traditionen.

„Es ist schon seine zweite Schaffermahlzeit“, sagt Kregel. Routine quasi. Und weiter: „,Kenny‘ war auch schon bei der Eiswette.“ Und beim Neujahrsempfang der Bundeswehr. Und, und, und. Kregel: „Wenn im März das niederländische Königspaar nach Bremen kommt, dann ist ,Kenny‘ auch dabei.“

Und sonst? Wenn mal keine Schaffermahlzeit ist und kein königlicher Besuch an der Weser erwartet wird? Dann geht es für „Kenny“ trotzdem an die Weser, ist doch klar. „Nebenbei machen wir Fußball und sowas“, sagt der Diensthundeführer mit einem Lächeln.