Sprechende Autos, leuchtende Gespenster

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eva (10) aus Jaderberg bei Oldenburg blickt auf ein kleines Fahrzeug, das sie gerade programmiert. Bevor es losfährt, soll es sagen, dass es „Cozmo“ heißt – eine besondere Fähigkeit für ein Spielzeugauto. Am Sonnabend zeigte das Haus der Wissenschaft in einem Workshop und einem Vortrag die Ergebnisse von drei Jahren „Smile“, einem norddeutschen Verbundprojekt, das Schülerinnen ab der 5. Klasse für die Männerdomäne Informatik begeistern soll.

„Cozmo“ kann eine Menge. Der Wagen hat vorne ein bewegliches Gestell. Auf einem kleinen Bildschirm sind blaue Punkte zu erkennen, die an Augen erinnern. „Cozmo“ kann Schnattern wie eine Ente und macht auch passende Bewegungen. Und er kann auch tanzen. „Man kann ,Cozmo' sagen, dass er die Räder stoppen soll oder dass er alles stoppen soll“, erklärt Eva. Sie hat es sich an ihrem Schreibtisch gemütlich gemacht. Auf ihrem Bildschirm hat sie den Kopf eines Einhorns gesetzt. „Den habe ich auf einer Einhorn-Party gebastelt und programmiert“, sagt sie. An der Spitze eines Huts auf dem Einhornkopf blinkt eine einstellbare LED-Lampe. Fünftklässlerin Eva ist begeistert von ihren Erfahrungen mit „Smile“. Sie will später beruflich etwas Technisches machen. Sie denkt an Medizinische Technik.

Jasper Höötmann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Teil des „Smile“-Verbunds, zeigt an einem Tisch weitere Werke von Schülerinnen. „Molly“ heißt eine Pflanze, an deren Topf eine Anzeige die Feuchtigkeit in Farbtönen darstellt. Die Werte ermittelt ein Sensor. Ein Gespenst sitzt auf einem Sarg. Wann immer jemand an dem Sarg vorbeigeht, leuchtet das Gespenst auf.

Noch einen Monat läuft das „Smile“-Projekt, dann ist die dreijährige Förderperiode vorbei. 112 Kurse haben stattgefunden, 745 Schülerinnen ab der 5. Klasse haben teilgenommen. Am besten funktionierten die Kurse, wenn weder Eltern noch Lehrer dabei sind, sagt Serge Autexier (48), Wissenschaftler am DFKI, in seinem Vortrag „Schülerinnen für Informatik begeistern – Drei Jahre ,Smile' in der Nordwestregion“. Gut sei auch, wenn die Mädchen etwas bauten, das sie mitnehmen könnten. Es sollte nicht nur gebastelt werden, sondern eben auch programmiert. „Wir wollten möglichst nahe an die Lebenswelt“, sagt Autexier. Meist würde die Einstellung zur Informatik in der 8. oder 9. Klasse ins Negative kippen. Das ließe sich möglicherweise verhindern, wenn man Mädchen ab der 5. Klasse erreiche. Aufgrund der Projektdauer lasse sich das nun leider nicht mehr ermitteln.

Auf eine Frage aus dem Publikum erklärt Autexier, warum mehr Frauen in der Informatik unverzichtbar seien. Die Antwort: „Viele Informatiksysteme sind für Menschen zu gestalten. Computersysteme, die von Männern gestaltet werden, sind für Männer gut. Wenn zu wenig Diversität vorhanden ist, geht es an bestimmten Gruppen vorbei.“ Die an „Smile“ beteiligten Fachleute hoffen, dass das Projekt weitergeht, etwa durch Ausschreibungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Mitte des Jahres.