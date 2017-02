Sport, Obst und Gemüse

Bremen - Von Thomas Kuzaj. 100 Jahre! Ein wahrlich stolzes Alter – und ein Anlass für ganz besondere Glückwünsche. Dieser Tage hat Henni Alexy aus der Bremer Neustadt das erlebt.

„Die 100 musst Du nicht so betonen“, sage sie da noch zu ihrer Großnichte. Etliche Gratulanten aber ließen es sich nicht nehmen, mit ihren Glückwünschen und Geschenken an der festlich gedeckten Tafel im Caritas-Stadtteilzentrum St. Michael zu erscheinen. Freunde und Verwandte stießen mit der 100-Jährigen auf ihren Ehrentag an. Unter den Gratulanten waren auch Matthias Jander von der Markus-Gemeinde und Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon, die Glückwünsche von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) übermittelte. „Henni Alexy tut viel dafür, dass sie im hohen Alter noch fit ist. Sie macht mehrfach in der Woche Sport, isst viel Obst und Gemüse und dreht jeden Tag nach dem Essen eine Runde in der Gartenanlage des Caritas-Stadtteilzentrums. Dort mietet sie seit 2011 eine Wohnung mit Service und lebt weitgehend selbständig“, sagte Caritas-Sprecherin Simone Lause.

Die längste Zeit ihres Lebens lebte Henni Alexy in Hamburg. Noch heute schätzt sie gute Kleidung. „Ich habe als junges Mädchen bei einem Tuchhändler eine kaufmännische Lehre gemacht. Da bekam ich auf feinste Seiden- und Wollstoffe einen Rabatt.“