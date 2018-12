Grüne vergeben Spitzenplätze an Fecker und Saxe

Personelle Weichen für Wahl 2019

+ © dpa Fraktionschefin Maike Schaefer steht auf dem Spitzenplatz der Grünen für die Bürgerschaftswahl 2019. © dpa

Bremen - Die Bremer Grünen haben ihre Spitzenkandidatin Maike Schaefer erwartungsgemäß auf Listenplatz eins für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 gesetzt. Die 47-jährige Grünen-Fraktionschefin wurde am Sonnabend in Bremen bei einem Wahlparteitag ohne Gegenkandidaten mit 89,3 Prozent der Stimmen gewählt. Die Biologin hatte sich im September in einer Urabstimmung gegen Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert als Spitzenkandidatin durchgesetzt. Linnert kandidierte nicht mehr für einen Listenplatz.