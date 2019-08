Spielwiese im XXL-Format

Bremen - Von Steffen Koller. Riesenspaß zum runden Geburtstag: Der Bremer Kindertag im Bürgerpark hat am Sonntag sein 30-jähriges Bestehen gefeiert – und mehrere zehntausend Besucher an den Marcusbrunnen gelockt. Dutzende von Vereinen aus vielen Teilen Deutschlands präsentierten ihre Arbeit, etwa 700 Ehrenamtliche halfen, dass der Tag „richtig toll“ wurde.

Wo nur zuerst hin? Diese Frage beschäftigte wohl einen Großteil der Kinder und Eltern, die am Sonntag in den Bürgerpark strömten. Das Angebot, das sich auf mehreren zehntausend Quadratmetern bot, war einfach riesig, so dass zunächst einmal ein „ordentlicher Plan“ her musste, verrieten Ingo und Jutta Klein aus Bremen, die mit ihren Töchtern Nina und Nicole die Spielwiese in XXL-Format besuchten.

Während Nina liebend gern sofort die Hüpfburg geentert hätte, hatte es die BSAG-Tram in Kleinformat vor allem Nicole angetan. „Bitte, Papa! Bahnfahren!“, so der unmissverständliche Wunsch der Siebenjährigen. Gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Bei rund 80 Vereinen und nach Veranstalterangaben etwa 50 000 Besuchern umso verständlicher.

Der Kindertag des Landesbetriebssportverbandes Bremen (LBSV) existiert mittlerweile seit 30 Jahren – und zum Geburtstag hatten sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. Neben einer großen Bühne, auf der unter anderem Gymnastik-, Quiz- und Wissensshows lockten, bot die Bremer Feuerwehr seltene Einblicke in das Innenleben ihrer Einsatzfahrzeuge. Nur wenige Meter weiter hatte sich die Polizei postiert, gleich nebenan der Klassiker eines jeden Kinderfestes: Ponys, zu der die achtjährige Mareike aus Bremen ein eindeutiges Urteil fiel: „Die Ponys sind richtig super, super, super!“ Unter dem Motto „Kinder starkmachen“ hatten sich die Initiatoren außerdem besonders die Präventionsarbeit im Bereich der Suchterkrankungen auf die Fahne geschrieben. Entsprechende Vereine informierten über ihre Arbeit.

Trotz immer wiederkehrender Schauer waren besonders verschiedene Hindernisparcours der Höhepunkt für viele Kinder. Mit verbundenen Augen galt es, abgesteckte Strecken abzulaufen und Gegenstände zu erfühlen. Noch sportlicher: die Kletterwand und eine Station, an der anspruchsvolle Turnübungen trainiert wurden. Unter den Augen der Eltern widmeten sich die Kids zudem verschiedenen Bastelaufgaben. Für Familie Schneidmann aus Oldenburg „ein richtig toller Tag mit einem super Programm“. Ihren Kleinen hatte es besonders die Sing-Ecke angetan – „schon mal üben für die große Karriere“, sagte Papa Bernd schmunzelnd.

Der „Kinderoskar“ ging in diesem Jahr, wie berichtet, an den Hamburger Notfallmediziner Matthias Angrés. Er versorgt junge Menschen aus verschiedenen Ländern medizinisch.