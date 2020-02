Spielerisch zu Neuem

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Kasten aus Styropor, ein Stück Pappe steht gewellt ab. Dahinter Öffnungen, teilweise verschmiert mit roter, fleischartiger Masse. Das Gebilde sieht bedrohlich aus und klingt auch so. Ein tiefes, röhrendes Geräusch ist zu hören. Bei den Hochschultagen der Hochschule für Künste (HfK) am Wochenende können sich die nach HfK-Schätzung etwa 6 000 Besucher auf verschiedenste Werke einlassen.

„Ist das Leben nicht schön? Und geht es uns nicht wahnsinnig gut?“, röhrt die stark verfremdete Stimme von Benjamin Blümchen. An der Wand hängen Staubsaugerbeutel, bearbeitet mit roter und blaugrüner Farbe. Über die Szenerie befindet sich ein Schuh mit grüner Farbe an der Sohle an einem Papprohr. „Master Will and the meditative horrorhouse“, so heißt dieses Werk der freien Künstlerin Lisa Sinan Mrozinski (31), die an der HfK in einer Meisterklasse studiert.

René Schmitt (30), Master-Student im Fach „Integrated Media“, schuf das Werk „Lichinka – a hyper realm parasite“. Es geht um einen Parasiten, der zwischen der realen und der virtuellen Welt existiert. „Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn wir die Natur immer weiter so ausbeuten? Wird die Evolution einen Weg finden, unsere Daten zu nutzen?“, sagt er.

Der Betrachter wird auf einem Bildschirm gezeigt. Ein Algorithmus abstrahiert das Gesicht des Besuchers zu einem grünen Punkt, zu sehen auf einem weiteren Bildschirm und auf dem Display eines Handys. Auf dem Handy-Display leben Fruchtfliegen. „Die haben die gleichen Neuronen wie wir. Sie werden auch für Experimente in der Hirnforschung verwendet“, sagt Schmitt. Sie hätten auch Neuronen am Körper, mit denen sie auf Licht reagieren können. Er habe den Fruchtfliegen beigebracht, dem grünen Punkt zu folgen. Ein Smart-Tracking-Sensor erfasst, wann immer eine Fliege auf dem grünen Punkt ist. Dann erscheint auf dem Video ein Störmuster aus verschiedenfarbigen Pixeln auf dem Gesicht.

Es sitzt sich bequem auf einem Lounge Chair, entworfen und hergestellt von Raphael Brückner, drittes Semester im Fach „Integriertes Design“. Lehne und Sitzfläche bestehen aus Autogurten von Schrottautos, angebracht an Rohren aus Zwölf-Millimeter-Rundstahl. Zudem hat Brückner einen Fußhocker aus dem Rundstahl gebaut, bezogen mit Schrägband. Brückner fertigte beides im Entwicklungslabor für Möbel aus linearen Materialien an. Verwendete Werkzeuge sind ebenfalls ausgestellt, darunter Biegen für die Rohre. Auch andere Studenten haben Lounge Chairs und Fußhocker gebaut und zur Bespannung ebenfalls flexible Materialien benutzt: Bänder, Gurte und ähnliches.

Besucherin Frauke Schyma (29) aus Bremen steht vor ihrem Lehramtsabschluss in Kunst und Französisch an der Bremer Uni. Ihr gefallen die Hochschultage. Sie mag auch die abstrakte Kunst. „Sie haben das Spielerische, das Experimentieren. Es kommt Neues zustande“, sagt sie.

Alice Gericke (28), die jüngst ihr Diplom als Freie Künstlerin an der HfK gemacht hat, widmete sich der Frage „Was ist Chaos?“ bezogen auf eine Bleistiftzeichnung. Das Ergebnis trägt keinen Namen. Ausgangspunkt war das Zeichnen mit „freien Gesten“. In einem ersten Schritt malte sie so eine Menge ineinandergreifender Linien. In einem zweiten Schritt interpretierte sie das Gezeichnete wie einen realen Gegenstand. Sie malte die Abstände zwischen Linien aus, Kleinsträume kamen ins Bild.

Das Ergebnis ist ein dreidimensional wirkendes Chaos, in dem man aber immer wieder Ordnungsstrukturen zu sehen glaubt. Gericke vergleicht das Bild auch mit einem Oxymoron, einer Aussage, die aus Widersprüchen besteht. Das Bild zeige ein Instrumentarium, um einen erfundenen Raum zu verzerren und aufzuklappen.