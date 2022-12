„Spielerisch durch Zeit und Raum“: Bremer GOP-Theater präsentiert Pläne für 2023

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

In eine Hafenkneipe entführt die Produktion „Sailors“, die das Bremer GOP-Theater ab Mai 2023 zeigt. © GOP

Bremen – Bühne frei, Vorhang auf! Sechs Produktionen plant das GOP-Varietétheater in der Bremer Überseestadt für 2023. Es sind Show für ein besonderes Jahr, denn das Bremer GOP-Theater wird im September 2023 zehn Jahre alt. Auch mit diesem Jahr ist das GOP-Team zufrieden, so der Bremer Direktor Philipp Peiniger.

Die ersten beiden Monate seien noch „ziemlich speziell“ gewesen: „Es war der Moment, in dem wir nach Ende der Corona-Einschränkungen wieder alles durften.“ Da habe es zunächst einmal „gefühlt zu viele Plätze für zu wenig Gäste“ gegeben. Aber ab März, April, da sei es wieder richtig losgegangen in dem Bremer Varietésaal mit seinen 400 Sitzplätzen. „Wir hatten ein tolles Frühjahr.“ Und diese Entwicklung habe sich über den Sommer hinaus fortgesetzt. „Von März bis heute haben wir alle avisierten Shows gespielt, das ist nicht selbstverständlich“, so Peiniger.

Zu Beginn des neuen Jahres, mitten im Winter also, will das Bremer GOP-Theater sommerliche Straßenkunst ins Haus holen. „La Vie – Die Kunst der Straße“, so heißt die erste 2023er-Show an der Weser; vom 12. Januar bis zum 12. März 2023 soll sie zu sehen sein. Internationale Artisten, Gaukler und Akrobaten bevölkern die Bühne. Die Münchener Musikanten Michi Marchner und Martin Lidl halten all das zusammen. „Es wird getrommelt und gejodelt“, das kündigt der Regisseur Knut Gminder schon einmal an.

Regengüsse und maritimes Kneipenleben im Bremer GOP-Theater

Ohne Jodel-Diplom geht‘s im März weiter, wenn der Varieté-Welterfolg „Wet“ auf die GOP-Bühne kommt. Akrobatik in Badewannen, Regengüsse auf der Bühne – das im Wortsinne feucht-fröhliche Vergnügen steht in der Zeit vom 17. März bis zum 30. April 2023 auf dem Programm. Weit mehr als 1,5 Millionen Besucher weltweit sollen das zwischenzeitlich immer wieder aufgefrischte Spektakel bereits gesehen haben.

Szene aus „Zauberhaft“ – im Bremer GOP-Theater ab November 2023 zu sehen. © GOP

Wasserverbunden bleibt es auch anschließend im GOP-Theater, aber auf ganz andere Weise. Die Produktion „Sailors – Eine berauschende Nacht an Land“ (4. Mai bis 25. Juni 2023) entführt das Publikum für (eben) eine Nacht in die Szenerie einer Hafenkneipe, wo allerlei Gestrandete aufeinandertreffen. Höhepunkt ist eine Kneipenschlägerei, heißt es. „Wir spielen sehr deutlich auch mit Klischees“, sagt Sandra Wawer, künstlerische Direktorin der GOP-Gruppe. Eine durch und durch bremische Komponente hat die bühnenwirksame Hafenkneipe auch – denn durch das „Sailors“-Programm führt der von Seemannsgarn durchwirkte Bremer Kabarettist und Musiker Dirk Langer alias „Nagelritz“.

Spektakuläre Akrobatik in der Sommerzeit, Zauberei zur Zehn-Jahr-Feier

Die vierte Show des Jahres wird nur im Bremer GOP-Theater zu sehen sein, denn nur im Bremer Haus ist die Bühne dafür hoch genug: „Sommerzauber“ ist der Titel der Produktion mit dem Zauberkünstler, Moderator und Entertainer Thomas Otto. Spektakuläre Akrobatik umgibt den Zauberkünstler. So gehört beispielsweise eine Doppel-Trapez-Nummer zu der Show, die in der Zeit vom 6. Juli bis zum 3. September 2023 zu sehen sein wird.

Dann, im September 2023, steht die Zehn-Jahr-Feier an. Dazu führt die Steampunk-Zauber- und Artistik-Show „Multiversum“ in – erraten – verschiedene Universen, die von teils skurrilen Gestalten bevölkert werden. Aber sie alle beherrschen tolle Kunststücke! „Wir werden uns spielerisch durch Zeit und Raum bewegen“, sagt Regisseur Gminder. Im Zentrum des Geschehens stehen Timothy Trust und Diamond Diaz, die Publikumslieblinge aus der GOP-Show „Trust Me“. Das „Multiversum“ steht in der Zeit vom 7. September bis 29. Oktober 2023 auf dem Spielplan.

„Zauberhaft“ soll es dann in der Weihnachtssaison zugehen – so jedenfalls der Titel der Show, die vom 3. November 2023 bis zum 14. Januar 2024 folgt. Was ist wahr, was ist Illusion? Der Zauberer und Bauchredner Jan Mattheis wird mit allerlei Artisten daran arbeiten, die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion aufzulösen. Wenigstens auf der GOP-Bühne in der Bremer Überseestadt. . .