„Affäre Borgward“: Ein Spiel mit vielen Verlierern

Thomas Thieme spielt in „Die Affäre Borgward“ die Hauptrolle, den Bremer Autokönig Carl F. W. Borgward.

Bremen - Von Jörg Esser. Der Name Borgward steht bis heute als Synonym für die westdeutsche Wirtschaftswunderzeit. Und Borgward ist ein Stück Bremer Geschichte. Ein längst noch nicht verarbeitetes Stück Nachkriegsgeschichte, um das sich immer noch Legenden und Verschwörungstheorien ranken. Das Doku-Drama „Die Affäre Borgward“ zeichnet die letzten Jahre des genialen Autokönigs Carl F.W. Borgward und seines Bremer Automobil-Imperiums nach – als packende und bewegende Geschichte mit ganz vielen Verlierern, als vielschichtiges wirtschaftspolitisches Schachspiel, in dem der König geopfert wird.

Der Film setzt 1959 ein. Borgward beschäftigt in seinen Werken gut 20.000 Mitarbeiter. Doch es läuft nicht mehr rund. Die Exporte vor allem in die USA stagnieren. Die neue „Arabella“ wird zum Rohrkrepierer, zur „Aquabella“. Der beratungsresistente Firmenchef verschließt die Augen vor der Wirklichkeit („wir haben nicht zu wenig Geld, wir haben zu viele Autos“), stößt seinen Finanzchef vor den Kopf, behandelt Politiker wie unwichtige Marionetten und lästige Anhängsel.

Doch die Zeit läuft gegen ihn. Autokönig Borgward braucht frisches Geld und jemanden, der dafür bürgt. Er muss einlenken und mit Bankern („ich mag die nicht, die mögen mich nicht“) und der Landesregierung („ich kann die Kerle nicht ausstehen“). Und das fällt ihm sichtlich schwer.

Das Spiel dreht sich. FDP-Finanzsenator Wilhelm Nolting-Hauff und SPD-Wirtschaftssenator Karl Eggers drehen den Spieß um, treiben den Autokönig in die Enge und aus seiner Firma. Borgward wird gedemütigt und fallengelassen. Eggers will die Arbeitsplätze retten, Nolting-Hauff die Firma lieber verkaufen. Er holt den BMW-Mann Johannes Semler als neuen Steuermann des Borgward-Imperiums an die Weser. Der wiederum treibt ein doppeltes Spiel und legt der BMW-Tochter Hanomag „Borgward auf den Tisch“. Doch die greift nicht zu. Auch Selfmademan Semler wird zum Verlierer.

Regisseur Marcus O. Rosenmüller gelingt es immer wieder, die Machtspielchen im Wirtschaftswunderland eindrucksvoll ins Bild zu setzen – so, als Borgward den jovialen Bürgermeister Wilhelm Kaisen (Jürgen Heinrich) wie einen Schuljungen übers Werkgelände laufen lässt, weil er sich um einige Minuten verspätet.

Mit Thomas Thieme als Borgward-Darsteller ist ihm zudem ein Glücksgriff gelungen. Der robuste Thüringer spielt den Autokönig in allen Facetten eindrucksvoll und einfühlsam. Auch die weiteren Hauptrollen sind bestens besetzt, mit August Zirner als intriganten Strippenzieher im Finanzressort und André Mann als aufbrausenden Wirtschaftssenator, der übers Ziel hinausschießt.

Es macht Spaß, dem Ensemble zuzusehen. Zeitgeschichte wird zum spannenden Wirtschaftskrimi. Das Schlusswort im 90-minütigen Doku-Drama hat Borgward-Tochter Monica – noch ein bewegender Moment.

