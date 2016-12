Sperrungen an der Großbaustelle

„City-Gate“ am Bahnhof: Rohbau beginnt

+ Die ersten Sperrungen – zunächst für Radfahrer – rund ums Projekt „City-Gate“ wurden gestern eingerichtet, doch ab Januar beginnen die Bauarbeiten hier richtig. J Foto: Bahlo

Bremen - Die nächste wichtige Bauphase des 100-Millionen-Euro-Projektes „City-Gate“ am Bahnhofsvorplatz ist gestern gestartet. Der Hamburger Investor Achim Griese will keine Zeit verlieren: Denn Sohlplatte und Hochbau sollen, wie berichtet, Stabilität in die Baugrube bringen.

Während auf der linken Seite (Blickrichtung vom Bahnhof) bis Januar 2017 noch die Erde ausgehoben wird, hat gestern im rechten Bereich der Baugrube die Hochbauphase für das erste Haus begonnen – unter anderem mit der Sperrung des Radweges am Breitenweg. Direkt angrenzend an die Hochstraße wird hier der Projektentwicklungsgesellschaft zufolge ein Kran aufgebaut, um Baumaterialien auf die Baustelle zu hieven. Insgesamt hat das „City-Gate“ vier Untergeschosse. Erst an der Oberfläche teilt sich das Gebäude in zwei Häuser.

Wie berichtet, kommt es neben der Radweg-Sperrung, die ab Januar auch auf den Abschnitt An der Weide bis zur Hochstraße – bis zum Ende der Bauzeit in zwei Jahren – ausgedehnt wird, vom 23. bis zum 29. Januar auch für Autofahrer zu Behinderungen. Die drei Spuren der Straße Bahnhofsplatz in die City werden für eine Woche gesperrt.

Umleitungsempfehlungen für Autofahrer mit Fahrtziel City führen laut Gunnar Polzin, Abteilungsleiter Verkehr im Bauressort, über die Schwachhauser Heerstraße, Rembertiring und Breitenweg oder über Hermann-Böse-Straße, Theodor-Heuss-Allee und Findorffstraße. Die Fahrbahnen stadtauswärts Richtung Gustav-Deetjen-Tunnel bleiben befahrbar.

Für die nächsten zwei Jahre will der Hamburger Investor laut Projektleiterin Susanne Freye ein Logistikkonzept entwickeln. Demnach sollen die Lastwagen etwas außerhalb auf das Funksignal zum Anfahren der Baustelle warten, um zu verhindern, dass sie sich am Breitenweg stauen oder den Gustav-Deetjen-Tunnel blockieren.

Sobald die Baustelle abschließend eingerichtet und die Kunsthallen-Aktion zur Max-Liebermann-Ausstellung beendet ist, sollen Passanten auf einen verschönerten Bauzaun blicken können. - vr