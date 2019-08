Gasleck zum Feierabend: Sperrung und lange Staus in Osterholz

Großräumige Evakuierung

+ © Christian Butt Auf der Osterholzer Heerstraße bildeten sich lange Fahrzeugschlangen, da die Strecke von vielen Autobahnfahrern als Ausweichroute zum Bremer Kreuz genutzt wird. © Christian Butt

Ein Leck in einer Gasleitung hat am Mittwochnachmittag zur Sperrung einer Hauptverkehrsstraße in Bremen geführt. Das Gebiet wurde großräumig evakuiert, unter anderem waren zwei Kindergärten betroffen.