Protestierende Frauen blitzen ab: Eiswettverein pocht auf seine Satzung

Spendabler Herrenclub

+ © Bahlo Das „Spitzenquartett“ der 190. Auflage der Eiswette: Theodor Weimer (v.l.), Melf Grantz, Patrick Wendisch und General Volker Wieker. © Bahlo

Bremen - Von Jörg Esser. Irgendwie war es wie immer: Zum Stiftungsfest der Eiswette versammeln sich im Congress Centrum rund 800 Herren in Frack und Smoking, sitzen an wie Eisschollen angeordneten Tischen. Serviert werden Braunkohl, Wein, Eiswettkorn und diverse launige Reden. So wie, so gut.