„Fritz“: Spektakulär in den Lockdown

Bremen – „Herzlich willkommen zur Abschiedstournee“, sagt Christoph Kotoucek, Geschäftsführer des „Fritz“-Theaters, vor der Premiere von „Bohemia“ am Wochenende vor dem Lockdown-Montag. „Trinkt uns bitte die Bar leer. Das wird sonst schlecht.“ Am Ende stehen die Zuschauer nach einer spektakulären Aufführung. Nun hat „Bohemia“ Pause. Das Stück soll im Januar 2021 wiederaufgenommen werden. Das „Fritz“ und die weiteren Bremer Theater sind nun wie alle Kultureinrichtungen in Deutschland im Lockdown.

„Im Moment ist alles ungewiss“, sagt Kotoucek am Montag gegenüber unserer Zeitung. Auch die Fehlbetragsfinanzierung kläre sich erst Mitte des Monats. Unter den Corona-Einschränkungen habe das „Fritz“ mit jeder Aufführung 2 000 Euro Minus gemacht, sagt Kotoucek, der deshalb einen Kredit mit zehnjähriger Tilgung aufgenommen hat. Zu den von der Bundesregierung angekündigten Hilfen will er sich nicht äußern, solange das Geld nicht da ist. „Das ist eine schöne Geste, wenn es funktioniert.“

Bremer Theater vor einer ungewissen Zukunft: Schakinnis will Spiegelzelt aufbauen

Knut Schakinnis, Geschäftsführer des Packhaustheaters und Theaterschiffs, sieht in den angekündigten Hilfen eine Gelegenheit „zum Luftschnappen“. Trotz des Lockdowns will er ein Spiegelzelt auf der Bürgerweide als Ersatzspielstätte für das geschlossene Theaterschiff aufbauen. Das Projekt abzubrechen, würde mehr kosten als es fortzusetzen, sagt Schakinnis. Er hofft, Anfang Dezember spielen zu können, möglichst über die geplante Spielzeit Ende Januar hinaus, um die ausgefallenen Termine auszugleichen. Jetzt müssten eigentlich Rücklagen für den Sommer erwirtschaftet werden, sagt er. Das Schreckliche sei, dass man nicht planen könne.

Bremer Theater vor einer ungewissen Zukunft: Metropol-Chef beklagt mangelnde Differenzierung

Jörn Meyer, Geschäftsführer des Metropol-Theaters, sieht die angekündigten Hilfen als eine geeignete Kompensation dafür, dass die Branche erneut ein so großes Opfer bringen müsse. Es sei aber dennoch vage formuliert, wie die Hilfen berechnet würden. Er kritisiert, dass die Zeit im Sommer nicht genutzt wurde, um Rahmenbedingungen für die infektionskritische Herbst- und Winterzeit zu schaffen. „Jeder hat mit der zweiten Welle gerechnet“, betont er. Die Politik habe es vorher nicht geschafft, die kritischen Bereiche zu reglementieren. Er beklagt, dass in Bremen keine Unterscheidung von Veranstaltungen erfolge, etwa danach, ob es feste Sitzplätze gebe.

Zurück zur „Bohemia“-Premiere im „Fritz“, wo nur der Augenblick zählt. Die Zuschauer kommen vor dem Lockdown noch einmal voll auf ihre Kosten. Kotoucek und die Akteure haben den Stoff von Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ weitergedacht und besuchen die Familien Capulet und Montague 1898, etwa 300 Jahre nach Erscheinen des Ursprungswerkes. Beigemischt sind Rock und Pop inklusive ausgefeilter Choreographien, ein Stück Lebensgefühl der Boheme fernab der Normalität und ein oft dunkel und bedrohlich wirkendes Bühnenbild mit aufwendigen Animationen. Das Ensemble sprudelt vor Energie. Immer wieder geben die Zuschauer Szenenapplaus und klatschen bei den Pop- und Rocknummern mit. Ein gelungenes Experiment!

Bremer Theater vor einer ungewissen Zukunft: Begnadeter Entertainer

Der Erzähler und begnadete Entertainer Cristiano Lorenzo (Christopher Ciraulo) führt durch die Konzeptshow. Er hat eine edle, aber schwere Aufgabe: die Liebe wachsen zu lassen und die vier Charaktere zusammenzuführen. Doch noch immer hassen sich die Familien Capulet und Montague, inzwischen ziemlich pleite. Graf Ignazio Montague (Tim Reichwein) hat sich miesepetrig in seinen Turm zurückgezogen. Es hat aber mal gefunkt zwischen ihm und Gräfin Roxana Capulet (Sarah Fleige), die abgebrüht wirkende Chefin eines Etablissements mit leichten Mädchen, darunter: Julia Montague (Maria Kristina Nissen), zunächst Virtuosin des lasziven Ausdrucks.

Die Rocknummer „Rebel Yell“ bringt Romeo (Philipp Trant) in Stimmung, während er an einer Maschine schraubt – Arbeit am Fortschritt. Lorenzo führt ihn und Julia zusammen, eine bezaubernde Begegnung mit dem Song „Wrecking Ball“. Nissen verleiht Julia etwas andere Gesten, und schon ist sie eine zarte, anmutige Gestalt. Die Romanze endet prompt. „Should I stay or should I go“, das ist plötzlich die Frage. Es muss noch viel passieren, bis die vier zusammenfinden. Der Erzähler hat noch ein hartes Stück Arbeit vor sich und besingt das gekonnt mit „I"m only human“. Am Schluss kann er stolz sagen: „Meine Arbeit ist getan, alle verliebt, keiner tot.“

Im Januar soll „Bohemia“ im „Fritz“ wieder auf dem Plan stehen.

Von Martin Kowalewski