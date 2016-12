Spektakel mit Schneider

Der Dreikönigstag naht – und mit ihm die Eiswettprobe am Punkendeich

+ Der neue Eiswettschneider Peter Lüchinger geht mit der Zeit. In diesem Jahr hatte er ein zum Selfie-Smartphone umgebautes Bügeleisen (komplett mit Selfiestange) mitgebracht. - Foto: dpa

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Im Großen und Ganzen wird alles wie immer sein. Und genau das ist ja auch ein Teil des Charmes jenes Spektakels am Dreikönigstag, wenn skurril verkleidete Menschen an der Weser zusammenkommen und sich über Politik und Zeitgeschehen lustig machen. Angeblich läuft obendrein noch eine merkwürdige Wette.

Ob die Weser „geiht“ oder „steiht“, ob sie fließt oder zugefroren ist – das ist einmal mehr die Frage am Freitag, 6. Januar. Die Antwort interessiert nur am Rande, denn klar ist, dass die Weser nicht zugefroren sein wird. Seit 1947 ist sie es nicht mehr gewesen – und sie wird es wohl auch nie wieder sein, Flußbegradigungen und Klimawandel lassen grüßen.

Der freche, vorlaute und unpünktliche Schneider mit dem stimmungsvoll dampfenden Bügeleisen, der um 12 Uhr zur Eiswettprobe am Punkendeich (Osterdeich, etwa Höhe Sielwall) erwartet wird, kann also die Weser aller Voraussicht nach einmal mehr nur mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) trockenen Fußes überqueren.

Und für die spendenfinanzierte DGzRS wird dann zwei Wochen später beim Stiftungsfest der Eiswette wieder gesammelt. Dort wird seit 1829 nach einem genauen Plan gegessen und getrunken. Ein Zeremonienmeister wacht aufmerksam über den traditonellen Ablauf.

Im vergangenen Jahr stifteten die gut 700 Gäste im Congress Centrum auf der Bürgerweide eine Rekordsumme. Insgesamt 432 400 Euro wurden da für die Seenotretter, die ihren Sitz und ihre Zentrale in Bremen haben, gesammelt. Kaufleute rundeten die Summe anschließend spontan auf nunmehr 450 000 Euro auf. 2015 waren beim Stiftungsfest 418 000 Euro gespendet worden, im Jahr 2014 sind es 427 000 Euro gewesen.

Zurück an den Punkendeich. „Das Präsidium der Eiswette, die Novizen und Pagen sowie die Heiligen Drei Könige erwarten den Schneider, der zunächst gewogen wird“, heißt es auf der Homepage der Eiswette, auf der natürlich alles genauestens ver- und aufgezeichnet ist. Der Schneider muss bekanntlich exakt 99 Pfund wiegen, jemand wie Tim Wiese käme also nicht in Frage. Eigentlich. Schließlich wird beim Wiegen ja immer, nun ja, ein wenig geschönt und geschummelt – wenngleich niemand in Bremen das in dieser Offenheit so zugeben würde.

Bei der Eiswette selbst zum Beispiel wird es so formuliert: „Wiegen heißt bei der Eiswette nicht nur einfach wiegen. Darum sind der Medicus Publicus sowie der Notarius Publicus dabei, die medizinisch als auch juristisch das letzte Wort haben. Und das ist wirklich hart umkämpft, liefern sich doch Schneider und Präsident einen verbalen Schlagabtausch.“ Dabei sind dann auch etliche Anspielungen auf die (nicht nur bremische) Politik und auf (regionale wie überregionale) Ereignisse zu hören.

Denkbar etwa, dass am Dreikönigstag 2017 Themen wie die Pannen-Baustelle vor dem Hauptbahnhof in angemessen humoriger Form zur Sprache kommen. Die Texte schreibt seit guit zwei Jahrzehnten der Autor Jürgen Kropp, der sich im Platt- und Hochdeutschen auskennt.

Eiswettschneider ist wieder der Schauspieler Peter Lüchinger von der Bremer Shakespeare-Company. Er ist noch vergleichsweise neu in der Rolle, wird aber auf der Straße schon mal als „Herr Schneider“ angesprochen – so ist das eben, wenn man in Bremen weltberühmt ist. Und das ist ja eine ganze Menge für einen gebürtigen Schweizer.