Ein Bremer Spektakel mit Strahlkraft

Von: Jörg Esser

Im Jugendzirkus „Circ’o Holix“ agieren Nachwuchsakrobaten aus Bremen und Niedersachsen. © La Strada/Tim Müller

Es ist wieder soweit: Vom 8. bis 11. Juni serviert das Straßenkunstfestival „La Strada“ in der Bremer Innenstadt ein buntes Programm mit 25 Künstlergruppen aus elf Ländern.

Bremen – Schwingende Reifen, schwebende Objekte, singende Händewäscher und ausgebüxte Mastschweine – es herrscht buntes Treiben in der Innenstadt. Besser gesagt: Das internationale Straßenkunstfestival „La Strada“ verzaubert mal wieder Bremen. Von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, verwandeln 25 Künstlergruppen aus elf Ländern die Wallanlagen, den Marktplatz und alles „umzu“ in ein riesiges Freiluft-Theater. Geplant sind an den vier Tagen unter anderem 120 Vorstellungen an neun Spielorten.

„La Strada“ ist für Bremen längst mehr als ein buntes Spektakel, das Kunstgenuss und hochklassige Unterhaltung verspricht. „,La Strada" hat Strahlkraft“, sagt Elke Heussler, die bei der Sparkasse Bremen unter anderem für Kulturförderung zuständig ist. Das Festival bringe 150 000 zusätzliche Gäste in die Hansestadt und sei mittlerweile zu einem „Teil von Bremen, zu einem Teil der Bremer Identität geworden“, sagt Thomas Nolte vom „La-Strada“-Förderverein. „Das ist eine tolle Geschichte und viel mehr als nur Umsatz in der Kasse der Einzelhändler.“ Aber den gibt es eben auch. Der Förderverein, der mittlerweile 600 Mitglieder hat, trägt laut Nolte mit 30 000 Euro zehn Prozent des Festivaletats. Etwas mehr als 100 000 Euro sind öffentliche Zuschüsse aus den Töpfen der Wirtschaftsförderung und des Kulturressorts, ergänzt Festivalleiterin Gabriele Koch. Und den großen Rest finanzieren Sponsoren. Dazu zählt mit einem Löwenanteil die Sparkasse Bremen.

Als Mastschweine auf der Flucht lässt das Duo „AllezAllez“ die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen. © La Strada

Das Geldinstitut sponsert auch die Eröffnungsveranstaltung in den Abendstunden des Donnerstags (8. Juni). „Das ist unser Geschenk für das Festival und für Bremen“, sagt Heussler. Die belgische Gruppe „Circumstances“ zeigt an jenem Abend ab 21.30 Uhr auf der „Senkebühne“ gegenüber der Kunsthalle (Am Wall 207) „eine kraftvolle Performance, in der Tanz, Akrobatik und Balance verschmelzen“, heißt es. „Exit“ lautet der Titel der Show. Vier Tänzerinnen schweben auf ihrem gemeinsamen Weg durch Türen, zwischen Räumen und Ebenen, erscheinen und verschwinden. „Es geht darum, was innen und was außen ist, wer dazu gehört und wer nicht“, verrät Koch. Die Belgier zeigen ihre Show am Freitag, 9. Juni, um 17.30 Uhr ein zweites Mal.

„Circumstances“ aus Belgien als „Eröffnungsgeschenk“

Aus Belgien kommen auch die Komiker der Gruppe „AllezAllez“, die als geflüchtete Mastschweine die Grenze zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Der Schauspieler Peter Trabner, Dauergast in diversen Fernsehkrimis, wiederum wütet als „Diogenes aus der Tonne“ (und als ehrlich empörter Bürger) eine laut Koch „raumfüllende Stunde lang“ über den alltäglichen Wahnsinn der kapitalistischen Gesellschaftsform. Mit dabei bei „La Strada“ ist auch der Jugendzirkus „Circ’o Holix“ mit 20 Nachwuchsakrobaten aus Bremen und Niedersachsen. „La Strada“ gilt eben auch als „Treffpunkt und Sichtungsprojekt für internationale Festivalmacher“.

Im Programm ist natürlich auch die „La Strada Gala“, die in einer Show in der Bremer Shakespeare-Company (Leibnizplatz) die Highlights des Open-Air-Programms bündelt. Zwei Gala-Abende sind geplant – am Sonnabend und Sonntag (10. und 11. Juni) jeweils um 20.30 Uhr.

Neu ist der „La Strada Spot“: In der „Schaulust“ am Güterbahnhof zeigt der italienische Künstler Andrea Salustri seine Show „Materia“ mit schwebenden Styropor-Objekten. Beginn: Sonnabend und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr.

„Das Leben des Diogenes“ heißt das Programm des Schauspielers Peter Trabner. © La Strada

Für das Open-Air-Programm wird kein Eintritt fällig. „Die Künstler spielen auf den Hut“, sagt Gabriele Koch. „Gala“ und „Spot“ kosten ab zehn Euro Eintritt. Resttickets gibt es an den Abendkassen.

„Ausspann“ am Ehrenmal auf dem Theaterberg

Beim Ehrenmal auf dem Theaterberg in den Wallanlagen bauen die Festivalmacher zudem einen Ort der Ruhe auf. Im „Ausspann“ gibt es Strandstühle und Fußbäder.

Abgerundet wird das Straßentheaterfestival mit einem „verkaufsoffenen Sonntag“. Im Viertel und in der City öffnen die Einzelhändler am 11. Juni von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte.

Weitere Infos unter:

lastrada-bremen.de