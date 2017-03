Speichergebäude und Schiffe am Kai

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Kein Scherz – am Sonnabend beginnt ein neuer Monat, der April. Und damit gibt es ein neues „Bild des Monats“ im Vegesacker Overbeck-Museum. Es ist – ein maritimes Motiv. Und das ist vergleichsweise ungewöhnlich.

Denn der Maler Fritz Overbeck hat fast ausschließlich Landschaften gemalt. Das „Bild des Monats“ im April – die Ölstudie „Am Vegesacker Hafen“ – ist eine Ausnahme. „Mit breiten Pinselstrichen porträtiert Overbeck die Speichergebäude und die Schiffe am Kai“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Museumsleiterin. „Ein Bild, das dazu einlädt, die maritime Geschichte des Ortes Revue passieren zu lassen.“

Das 110 Jahre alte Gemälde steht für eine Reise in die Vergangenheit. „Heutzutage ist der Vegesacker Hafen ein beschaulicher Museumshafen: Liebevoll restaurierte Segelschiffe schaukeln auf dem Wasser. Kaum vorstellbar, dass dies einmal einer der wichtigsten norddeutschen Häfen war“, sagt Pourshirazi. „Hier wurden Waren aus aller Welt umgeschlagen, und die größte Logger-Flotte Europas brachte unerschöpfliche Mengen an Heringen: die sogenannte ,silberne Fracht‘. Speicher, Packhäuser und Werkstätten wurden gebaut, rund 150 Kapitäne wohnten vor Ort, in den Werften beiderseits der Weser blühte der Schiffbau.“

Auch Schüler haben sich jüngst mit Overbecks Bild beschäftigt. Kinder aus der Klasse 4a der Tami-Oelfken-Schule haben die Hafenszene nachgemalt. Eine dieser Schülerarbeiten (ein Gemeinschaftsbild von Mohamad El Khodor und Maher Omar) wird auch im Rahmen der Reihe „Bild des Monats“ zu sehen sein – im direkten Vergleich mit dem Vorbild.

Allerdings erst demnächst. Weil das Haus gerade eine Ausstellung über den Bremer „Malerfürst“ und Worpswede-Gegner Arthur Fitger (1840 bis 1909) vorbereitet, bleibt das Overbeck-Museum noch bis einschließlich 8. April geschlossen. Rundgänge zum „Bild des Monats“ mit Museumsleiterin Pourshirazi gibt es am Mittwoch, 12. April, und am Donnerstag, 27. April, jeweils um 17 Uhr.

Overbeck (1869 bis 1909) gehörte zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie Worpswede. 1905 verließ er Worpswede, um sich mit seiner Familie in Bröcken bei Vegesack niederzulassen. Im Alten Packhaus an der Alten Hafenstraße 30 ist ihm und seiner Frau, der Malerin Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937), dort seit 1990 das Museum gewidmet.