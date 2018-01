Flucht und Ankunft im Theater: „Was kommt jetzt?“

Speicherbühne stellt Programm vor

+ © Kuzaj Das Team der Speicherbühne – von links gesehen: Astrid Müller, Flavia Wolfgramm (Öffentlichkeitsarbeit) und Marc Pira. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Flucht, Ankunft, Integration – um dieses Themenfeld kreist der aktuelle Programmschwerpunkt der Speicherbühne in der Überseestadt. In den Theaterräumen im Speicher XI setzt sich damit fort, was in den Jahren 2015/16 angefangen hat. Damals bot das Speicherbühnen-Team um Astrid Müller und Marc Pira Flüchtlingen aus dem Containerdorf in der Nachbarschaft an, doch mal vorbeizukommen.