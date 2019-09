SPD-Kandidaten ziehen 600 Besucher an

+ Volles Haus im Bürgerzentrum Neue Vahr. Foto: DPA/MO

Bremen – SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat an seine Partei appelliert, zukünftige SPD-Vorsitzende besser zu unterstützen. Das Verfahren zur Suche nach einer neuen Parteiführung laufe gut, sagte Klingbeil bei der vierten Regionalkonferenz der Partei am Sonntagnachmittag im Bürgerzentrum Neue Vahr an der Berliner Freiheit. „Der Weg ist richtig, die Mitglieder in den Mittelpunkt zu stellen.“ Wenn nach dem Verfahren mit insgesamt 23 Regionalkonferenzen eine neue Führung gewählt worden sei, müsse sich die ganze Partei aber geschlossen hinter die neue Spitze stellen. „Wer dann gewählt wird, hat es verdient“, sagte Klingbeil. Insgesamt stellten sich in Bremen sieben Kandidatenduos vor, der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner war am Sonntag krankheitsbedingt nicht dabei. In den Fragen aus dem Publikum ging es unter anderem um die Zukunft der SPD nach einem möglichen Ausstieg aus der großen Koalition. Etwa 600 Interessierte waren in Bürgerzentrum Neue Vahr gekommen – deutlich mehr als erwartet. Auch Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius waren in Bremen dabei. dpa/kuz