SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP: Das sind die Spitzenkandidaten für die Bremen-Wahl 2023

Von: Andree Wächter

Teilen

Bovenschulte gegen Imhoff – ganz so einfach lässt sich die Bremen-Wahl nicht zusammenfassen. Ein Überblick über die Spitzenkandidaten.

Bremen – Es wird spannend, wer regiert Bremen nach der Bürgerschaftswahl am 14. Mai 2023? Erste Prognosen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU hin. Es geht um nicht weniger als die politische Zukunft in Bremen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern bestimmen Bremer Themen den Wahlkampf, so die Einschätzung des Politologen Lothar Probst. Die Häfen, das weltweit zweitgrößte Mercedes-Werk und viele Unternehmen der Luft- und Raumfahrt machen Bremen zum starken Wirtschaftsstandort.

Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit hoch, viele Menschen sind auf Sozialhilfe angewiesen. Das Bremer Schulsystem belegt in Studien regelmäßig die hinteren Plätze. Und das Land sitzt auf einem Berg von Schulden.

Es geht auch darum, welche Partei welche Antworten auf die Fragen hat. Neben den sachlichen Themen spielen die Köpfe eine Rolle, denn es werden Männer und Frauen gewählt. Entsprechend haben in den vergangenen Monaten die Parteien (bis auf die AfD, die nicht zugelassen wurde) Spitzenkandidaten benannt. Sie sind auf den Listen oben zu finden. Ein Überblick:

SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP: Das sind die Spitzenkandidaten für die Bremen-Wahl 2023

SPD: Andreas Bovenschulte (57) regiert seit vier Jahren als Bürgermeister und Präsident des Senats in Bremen. Nach einer SPD-Wahlschlappe 2019 überließ er die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linkspartei noch seinem Vorgänger Carsten Sieling. Dann griff der damalige Bürgermeister der Nachbargemeinde Weyhe in Niedersachsen nach dem Bremer Spitzenamt.

Der promovierte Jurist, geboren 1965 in Hildesheim, war von 2010 bis 2013 auch Vorsitzender der SPD in Bremen; er gilt als Parteilinker. Seit seiner Jugend spielt Bovenschulte Gitarre, hat Rockmusik gemacht und zitiert zu jeder Lebenslage passende Songtitel. Der 2,02 Meter große Politiker mit Spitznamen Bovi ist Vater zweier erwachsener Töchter.

CDU: Frank Imhoff (54) ist eine Ausnahme in der Hansestadt mit ihrer Tradition von Seefahrern und Kaufleuten. Er ist gelernter Landwirt und betreibt mit seiner Familie in fünfter Generation einen Bauernhof im ländlichen Stadtteil Strom. Den Gang in den Kuhstall morgens und abends lässt er sich trotz politischer Termine nicht nehmen.

Thore Schäck (FDP) (l-r), Maike Schaefer (Grüne), Andreas Bovenschulte (SPD), Frank Imhoff (CDU) und Kristina Vogt (Linke) sind die Spitzenkandidaten der Bremen-Wahl. © Sina Schuldt/Focke Strangmann/Hauke-Christian Dittrich/dpa/Montage

Imhoff ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Der Bremischen Bürgerschaft gehört er seit 1999 an. Er war dort Vizepräsident und übernahm 2019 als erster Vertreter der CDU das Amt des Präsidenten. Imhoff tritt für eine CDU als moderne Großstadtpartei ein, die sich um Bildung, Integration und Klimaschutz kümmert.

Grüne: Maike Schaefer (51) war bis 2019 Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft. Dann erfüllte sie sich den Traum von der Regierung. Die promovierte Biologin übernahm das Großressort für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Zugleich wurde sie Stellvertreterin von Bürgermeister Bovenschulte.

Einer ihrer Erfolge war das Aushandeln des Deutschlandtickets als Verhandlungsführerin der Länder. In Bremen sorgten ihre Radweg- und Straßenverkehrsexperimente für Unmut. Der Grünen-Basis und den Umweltverbänden wiederum kam die Senatorin nicht schnell genug voran. Schaefer, geboren in Schwalmstadt in Hessen, ist verheiratet, hat eine Tochter und imkert als Hobby.

Bremen-Wahl 2023: Erfahrung und Newcomer als Spitzenkandidaten

Linkspartei: Kristina Vogt (57) ist zum vierten Mal Spitzenkandidatin ihrer Partei. Sie war Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, 2019 gelang der Rechtsfachangestellten der Wechsel in die Regierung. Als Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa überraschte Vogt alle, die einen wirtschaftsskeptischen Kurs erwarteten. Die gut vernetzte Politikerin kam mit Unternehmen und Handelskammer zurecht, setzte sich für die Bremer Luft- und Raumfahrt genau wie für die Lebensmittelbranche ein. Weniger sympathisch war der Wirtschaft die Ausbildungsfonds von Rot-Grün-Rot. Vogt gilt als bodenständig, in der Vergangenheit hat sie eine Kneipe geführt.

FDP: Thore Schäck (38) führt die Bremer Liberalen erstmals in einem Wahlkampf an. Er wurde in Delmenhorst geboren, studierte in Bremen und Bayreuth und führt ein Startup-Unternehmen. Auch wirtschaftspolitisch setzt er auf einen Schub an Unternehmensgründungen in Bremen. Schäck war zu Beginn seiner politischen Laufbahn kurz Mitglied der SPD. Dann wechselte er zur FDP und machte dort rasch Karriere. 2019 zog er als Vorsitzender der Jungen Liberalen Bremen in die Bürgerschaft ein. 2020 übernahm er von Hauke Hilz das Amt des Landesvorsitzenden. Mit Material der dpa.