Spaziergang durch die „wilden Jahre“ des Viertels

Bremen - Von Steffen Koller. Wild waren die Zeiten in Bremen, damals in den 60er und 70er Jahren. Wo heute kaum noch etwas auf besetzte Häuser und Studentenproteste hindeutet, gab es früher „durchaus massiven Widerstand“, sagt Horst Pilster (67), der zusammen mit Wolfgang Wortmann (48) die App „Viertelflüsterer“ entwickelt hat. Mit der App durchstreifen Interessierte Ostertor und Steintor auf ganz anderen Wegen, weg von den klassischen Sehenswürdigkeiten rund um Roland, Dom und Rathaus.

Den Spaziergang „durch die wilden Jahre“, so Ideengeber Horst Pilster, gibt es mittlerweile auf zwei verschiedenen Wegen. Zum einen entwickelten der 67-Jährige und der Hörfunk- und Fernsehjournalist Wolfgang Wortmann einen Audioguide, der den Nutzer auf eine etwa zweistündige Tour durchs Viertel führt. Insgesamt 14 Stationen suchten sich die beiden Entwickler heraus – vom „Wiener Hof“ über das Rembertiviertel bis hin zur „Lila Eule“ und zur berüchtigten Sielwall-Kreuzung, wo es auch heute noch immer mal wieder zu Krawall kommt. Die fiktive Journalistin Andrea und das ebenfalls ausgedachte Viertel-Urgestein Rolf alias Rolli treffen sich zu einem Gespräch. Rolli will Andrea sein Steintor zeigen – und so entstehen Gespräche über besetzte Häuser, Polizeieinsätze und Protestkultur.

„Wir wollten keinen Audioguide, der nur Wikipedia-Texte runterrattert“, erklärt Journalist Wortmann. Also haben die beiden Entwickler einige Episoden mit Originalzitaten von Bremer Persönlichkeiten angereichert. Dazu interviewten sie die Personen direkt. Unter anderem kommen Bremens Alt-Bürgermeister Hans Koschnick (SPD, 1929 bis 2016) und „Lila-Eule“-Gründer Olaf Dinné zu Wort. Sie erzählen ihre kleinen Geschichten, die sie mit dem Viertel verbinden. So berichtet unter anderem Hans Koschnick von den Unruhen, die in den 70er Jahren im Zusammenhang mit der geplanten „Mozarttrasse“ entstanden. Olaf Dinné hingegen erzählt, wie er es damals schaffte, Rudi Dutschke für eine Rede in die „Lila Eule“ zu holen.

+ Die App „Viertelflüsterer“ soll „die wilden Jahre“ des Viertels zeigen. © Koller

Vor drei Jahren kam Rolf Pilster auf die Idee mit dem Audioguide, dann begab er sich mehrfach ins Bremer Staatsarchiv und in die Stadtbibliothek. „Da flogen mir die Themen nur so entgegen“, sagt Pilster, der selbst die „wilden Jahre“ in Bremen erlebt hat. Insgesamt knapp vier Kilometer lang ist die Tour, je nachdem, ob man alle Stationen ansteuert oder eine auslässt. Weiterer Vorteil laut Pilster: „Man kann die App jederzeit nutzen.“ Zudem könne man sein eigenes Tempo bestimmen. „Das ist einfach gemütlicher.“ Die Idee hat Horst Pilster schon vor Jahren aus Berliner Museen mitgebracht, „aber im öffentlichen Raum gab es so etwas noch nicht. Schon gar nicht in Bremen“. So machte er sich an die Recherche und forschte nach.

Die klassische App ist für 9,90 Euro unter „Guidemate“ verfügbar, beim Audioguide mit dazugehörigen MP3-Kopfhörern sieht es anders aus. Insgesamt sechs Stück sind bei der Bäckerei Schäfer (Vor dem Steintor 114) verfügbar. Dort können sich Interessierte die Kopfhörer ausleihen und ihre Tour durchs Viertel starten. Alle Daten sind bereits auf den Kopfhörern gespeichert. Wer die App benutzt, bekommt alle nützlichen Infos direkt aufs Handy, inklusive Offline-Karte. Ganz „altmodisch“ geht’s aber auch: in Kombination mit den MP3-Kopfhörern und einem Flyer samt Karte.

www.viertelfluesterer.de