Sparkasse im Zeitplan: Rohbau am Campus steht

Bremen - Von Jörg Esser. Richtfest am Campus: Die Sparkasse Bremen bleibt beim Bau des neuen Verwaltungsgebäudes im Technologiepark an der Uni im Zeitrahmen. 325 Tage nach dem ersten Spatenstich steht der Rohbau. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert – mit mehr als 600 Mitarbeitern und ihren Familien sowie Vertretern von Handwerksbetrieben, Architektur- und Planungsbüros.

„Die Grundzüge des fünfgeschossigen Neubaus gliedern sich an der Ecke Universitätsallee/Autobahnzubringer bereits markant in die Reihe der Neubauten ein“, sagte eine Sprecherin der Sparkasse. Das Unternehmen investiert rund 75 Millionen Euro in den neuen Standort. Realisiert wird der Neubau auf Basis des Entwurfs der Wiener Architekten Delugan Meissl. Jetzt beginnt der Abschnitt mit dem Einbau der Fassade. Ziel ist es laut Geldinstitut, das Gebäude bis Ende des Jahres zu schließen. Dann könnte bereits im Januar 2020 witterungsgeschützt der Innenausbau starten. Dies ist auch der richtige Zeitpunkt, die Zeitkapsel in den Boden einzulassen und mit einer Plexiglasscheibe zu versehen. In der Kapsel befinden sich Wünsche und Grüße der Mitarbeiter sowie zeittypische Dinge wie beispielsweise Tageszeitungen.

Auf einer Grundstücksfläche von 7 200 Quadratmetern baut die Sparkasse das fünfgeschossige Gebäude mit einem großen, begrünten Innenhof, an der westlichen Seite schließt sich ein viergeschossiges Parkhaus mit mehr als 200 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge an. Das Erdgeschoss des Bürogebäudes hebt sich dabei mit einer gläsernen Fassade von den vier Obergeschossen ab, heißt es.

Die Fertigstellung des Gebäudes soll bis Ende 2020 erfolgen. „Wir ziehen dann nicht um, wir ziehen ein“, sagte Vorstandsvorsitzende Dr. Tim Nesemann. Und weiter: „Ob Schreibtisch oder Computer, alles bleibt zurück.“ Die Sparkasse Bremen will laut Vorstand mit dem neuen Verwaltungsgebäude nicht nur räumlich ein neues Kapitel aufschlagen.

Die Sparkasse verlässt das historische Gebäude Am Brill. Sie hat das Gebäude an die an die israelische Schapira-Gruppe verkauft. Das historische Gebäude soll erhalten bleiben. Das restliche Areal aber wollen die Israelis mit dem Dortmunder Projektentwickler Assmann neu bebauen. Die Schapira-Brüder Samuel und Pinchas haben den US-Star-Architekten Daniel Libeskind engagiert. Der 72-Jährige plant, vier Türme mit einer Höhe von bis zu 98 Meter an den Rand der Obernstraße zu setzen. Die Investitionssumme dafür wird auf mindestens 500 Millionen Euro geschätzt. Die Pläne löste ein geteiltes Echo aus.

Die neue rot-grün-rote Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag Stellung dagegen bezogen. Sie hält den Libeskind-Bau für überdimensioniert und verlangt, dass die Nutzungsfläche nicht 40 000 Quadratmeter überschreitet.

Die Gespräche zwischen der Bremer Verwaltung und der Planungsgesellschaft stocken seit Monaten.