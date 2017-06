„Mein Kunst-Stück“ mit Gisela Meyer-Strüvy und ihrem „Reigen“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Reigen“ heißt Gisela Meyer-Strüvys Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Auf viel Fläche zeigt es Formen und Strukturen in leuchtenden Farben. „Die einzelnen Formen regen die Phantasie an“, sagt die Künstlerin, „jedes Mal erkenne ich darin etwas Neues.“

Das erfrischend fröhliche Bild entstand während Meyer-Strüvys erster Sommerakademie 2006. Auffällig ist, dass die Leinwand zwischen den bunten Strukturen aus Acrylfarbe unbehandelt blieb. Die Formen selbst – in Meyer-Strüvys Lieblingsfarben – erinnern an Figuren oder Tiere, die in einem bunten Reigen miteinander verbunden sind.

Wandel von dunklen zu hellen Bildern

Ausgewählt hat sie das Bild, weil es ihr besonders ans Herz gewachsen ist: „Es hängt seit mehr als zehn Jahren bei uns im Wohnzimmer über dem Sofa.“ In der Sommerakademie hat die Malerin eine Menge gelernt. Die Elemente des Bilds „Reigen“ zeigen sich eher zart auf der nackten Leinwand. In Meyer-Strüvys meisten anderen Bildern entstehen die Strukturen durch diverse Farbschichten. Über sie werden Formen und Flächen herausgearbeitet. In die Grundierung mischt die Künstlerin Sand oder integriert andere Materialien in ihre Bilder.

Gearbeitet wird meist mit Spachtel und Farbrolle. „Das geht schneller“, sagt sie und lacht. Die Fröhlichkeit in Licht und Farbe ist den späteren Bildern geblieben. „Bevor ich begann, helle Bilder zu malen, waren meine Werke wirklich dunkel“, so Meyer-Strüvy. Blau sei ihre Lieblingsfarbe, aber selbst davon habe sie sich in ihrer Experimentierfreude trennen können.

Im Kunststudium war kein Platz mehr frei

Gern gemalt hat Meyer-Strüvy schon immer. Für ihr Lehramtsstudium bekam sie allerdings keinen Platz mehr für das Fach Kunst. So begann sie ein Studium in Deutsch und Geschichte. Nebenbei malte sie etwas mit Aquarell oder Tusche. Einen Kursus in Ölmalerei während der Schwangerschaft brach die Lehrerin ab. „Ich konnte den Farbgeruch damals nicht ab.“ Durch Zufall wurde die Bremerin dann doch eines Tages für den Kunstunterricht eingesetzt – und unterrichtet dieses Fach bis heute.

Ihre persönliche künstlerische Entwicklung verdankt sie ebenfalls einigen Zufällen. Als sie in einer stressigen Phase während der Gartenarbeit Lust verspürte, auf einen Stein „zu kloppen“ und kurz darauf auf ein Kursangebot für Bildhauerei stieß, meldete sie sich dort an. „Dabei wurde etwas freigesetzt“, sagt Meyer-Strüvy. „Ich wollte unbedingt weiter Kunst machen.“ Zu Beginn malte sie zu Hause und bearbeitete Steine in Worpswede.

Kunst hat einen gesellschaftlichen Wert

Die Zahl der Bilder wuchs und so zog sie in eine Ateliergemeinschaft in Schwachhausen. Zwischen lauter Malern aber war Steinstaub nicht erwünscht. Deswegen konzentrierte sich die Künstlerin schließlich komplett aufs Malen. Die Ateliergemeinschaft gibt ihr die Möglichkeit zum Austausch. „Man unterstützt sich oder organisiert Kurse“, sagt die Malerin. Die Herausforderung sei immer der Kampf mit sich selbst und dem Bild.

Ob wir Kunst brauchen? – „Auf jeden Fall. Allein schon wegen der Ästhetik“, meint die Künstlerin. Kunst schaffe einen Ausgleich. Und Schönes helfe, dass man sich wohlfühlt. Politische Kunst hingegen müsse nicht schön sein, sondern zum Nachdenken anregen.

Bewunderung für Richter - für seine zurückhaltende Art

Zu den Künstlern, die für Meyer-Strüvy besonders bedeutend sind, zählen der russische Maler Wassily Kandinsky (1866 bis 1944) und der zeitgenössische deutsche Künstler Gerhard Richter. Kandinsky, der viel mit bunten Farben arbeitete, gefällt Meyer-Strüvy einfach. Richter wiederum gilt ihre Bewunderung. Auch dafür, dass er sich als Person so zurückhält.

Wenn Meyer-Strüvy jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eines mit dem Motiv einer verdörrten, kaputten Erde an US-Präsident Donald Trump, wegen seiner Klimapolitik: „Das wäre mir ein Bedürfnis.“