Trompeter David Pastor im „Studio Nord“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es ist eine besondere Situation mit besonderer Stimmung und besonderer Spannung: Schallplattenaufnahme vor Publikum. Heute, Sonnabend, ist es wieder einmal soweit.

Das internationale Plattenlabel „Dot Time Records“ (Europa-Sitz: Bremen) präsentiert im Rahmen der Reihe „Studio Nord Sessions“ ein Jazz-Highlight – nämlich: den spanischen Meistertrompeter David Pastor. Ort des Geschehens ist, wie der Name schon anklingen lässt, das „Studio Nord“ an der Mühlenfeldstraße in Oberneuland.

„Frühstück bei Tiffany“, „Saturday Night Fever“, „Chinatown“ – in seinem neuen Projekt transformiert Pastor mit seiner Band SoundtrackMelodien zu einer ganz eigenen musikalischen Show. Folglich steht der Abend heute auch unter dem Titel „The Film Sessions“. Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro.

„Die modernen Interpretationen, das rhythmische Spiel und viel Raum für Improvisation geben den viel gehörten Soundtracks einen zeitgenössischen Jazz-Charakter“, heißt es in einer Vorschau. Neben Trompeter Pastor sind Francesc Capella (Klavier), Tom Warburton (Kontrabass) und Anton Jarl (Schlagzeug) mit von der Partie.

„Mit einer Studioaufnahme schafft man es meist nur schwer, dass ein Künstler eine Verbindung zu seinen Zuhörern aufbaut und die Fülle seiner emotionalen Nuancen hervorbringt. Unter Einbeziehung eines Studiopublikums wird der Gast zu einem weiteren Element der Aufnahme und Teil einer einzigartigen, gemeinsamen Erfahrung“, so Andrea Rösler von „Dot Time Records“. Die Oberneulander Aufnahmen erscheinen in einer Reihe von Vinylschallplatten.

„Werk ohne Autor“: Stars in der „Schauburg“

Der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck („Das Leben der Anderen“) orientiert sich in seinem neuen Film „Werk ohne Autor“ an der Lebensgeschichte des Malers Gerhard Richter. Robert Erdmann, Chef des Steintor-Kinos „Schauburg“, freut sich in diesem Zusammenhang, auf Sonnabend, 6. Oktober. Dann nämlich erwartet er zur 17-Uhr-Vorstellung des Films nicht allein „Oscar“-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck in der „Schauburg“, sondern obendrein auch noch Schauspiel-Star Sebastian Koch.