Erste Leseprobe der Bremer Philharmoniker vor dem Oleta-Adams-Konzert

Bremen - Von Martin Kowalewski. Satt und voll setzen drei Kontrabässe ein. Dann folgen Congos. Wieder getragene und schwere Streicher. Etwas aufgelockert wird das Geschehen durch Flötenläufe und zarte Harfentöne. Dann: nur noch Congos. Hier ist Platz für mehr, vor allem für Oleta Adams, singend am Flügel.

Diese Version von „Rhythm of life“ erinnert ein bisschen an James-Bond-Melodien. Für „Rhythm of life 2018“, ein Konzert mit der Sängerin und den Bremer Philharmonikern, veranstaltete das Orchester am Mittwoch in Findorff die erste Leseprobe.

Erstmals kommen die Bremer Philharmoniker im Vorfeld des Konzerts am 1. September im Metropol-Theater zusammen und spielen die Partituren. Steffen Drabek (52), sonst als Bratschist im Orchester tätig, dirigiert. Der Takt zeigt sich in seinem Körper, manchmal sogar in Bewegungen des Kopfes.

Eine Kleinigkeit am Anfang will er von den Hörnern anders haben. „Bitte mit Akzent und Crescendo. Das Crescendo extrem. Denkt Euch den Schlagzeuger und den Rest der Band dazu“, sagt Drabek.

Romantik, Kompliziertes und eine Harfe dazu

„Circle of one“ beginnt zart mit der Harfe. Dann folgen Flöten, Rasseln und Klanghölzer. Man spürt wieder, da ist Platz für Oletas Stimme und ihre Band. Bald folgt orchestraler Breitbandsound. Das Arrangement ist kompliziert, so wie das Intro und weitere Teile des Originals.

Pathos, Schmelz und einfach eine romantische Stimmung. Schnell offenbaren die Orchesterklänge, welches Liedes Kind sie sind: „Don‘t let the sun go down on me“, ursprünglich bekannt geworden durch Elton John und von Oleta Adams gecovert.

Drabek dirigiert nicht nur, er hat auch 80 Prozent der Arrangements geschrieben und diese speziell auf die Anforderungen des Orchesters abgestimmt. „Wir bilden das gesamte Spektrum Oletas aus den vergangenen knapp 30 Jahren ab, von den ersten Hits bis hin zu den aktuellen Sachen“, sagt er.

Adams singt auch in ihrer Küche Probe

„Die Musik ist gut geeignet, um sie in eine symphonische Form zu bringen. Ganz besonders gut geht das bei den souligen Balladen. Das Material ist weniger jazzig, hat aber viele Einflüsse aus Gospel, Soul und Funk.“ Zwei Arrangements für Orchester habe er auch von der Künstlerin bekommen.

Adams wird selbst Klavier spielen auf einem Flügel „Bösendorfer Vienna Concert“, wie sie ihn auch in ihrem eigenen Wohnzimmer stehen hat. Ansonsten bringt sie nur ihre Kern-Band mit: einen Schlagzeuger, einen E-Gitarristen und einen E-Bassisten.

Adams hat Drabek weitgehend freie Hand gelassen und nur wenig eingegriffen. Er habe aber den Charakter der Stücke auch nicht verändert, sagt Drabek. Adams soll die digital übermittelten Arrangements zum Teil ganz gerne in ihrer Küche mitsingen, um zu prüfen, ob alles passt.

Begeisterung beim Proben-Publikum

Hildma Wilken (75) und Helga Kühn (76), beide aus Achim, sind von der Probe begeistert. Kühn hat den Probenbesuch für zwei Personen bei unserer Mediengruppe gewonnen. Sie interessiert sich besonders für die Bremer Philharmoniker. „Ich kenne sie von ,18.05-Uhr-Konzerten‘“, sagt sie. „Es ist schon was Besonderes, zu beobachten, wie sie miteinander arbeiten.“

Wilken ist fasziniert von dem perfekt abgestimmten Zusammenspiel. „Ich bin erstaunt, wieviel sich die Musiker noch selber notieren“, sagt sie.

Restkarten fürs Konzert am am 1. September, 20 Uhr, im Metropol-Theater am Richtweg 7 gibt es ab etwa 60 Euro in die Geschäftsstellen unserer Zeitung.