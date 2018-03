Biergarten-Saison an der Schlachte: 2700 Stühle kommen an die frische Luft

Kälte lässt Gastronomen zögern

+ Mina Ibrahim (links) und Andrew Laukant stoßen bei minus sieben Grad in Shirt, kurzen Hosen und Badelatschen auf die am Sonntag beginnende Biergarten-Saison an der Schlachte an.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Vorfreude auf eine hoffentlich schöne Biergartensaison? Andrew Laukant (48), Geschäftsführer des Restaurants „Enchilada“, und Mina Ibrahim (29), dort zuständig für den Biergarten, haben sich sommerlich angezogen und stoßen erstmal an. Am Sonntag um 11 Uhr beginnt an der Schlachte offiziell die Biergarten-Saison. Aufgrund der eisigen Temperaturen werden wohl kaum Biergärten öffnen. 2700 Stühle haben die Schlachte-Gastronomen bereits an die frische Luft geholt.