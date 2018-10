Der Karneval im Oktober steigt am Sonnabend

Verkleinerter Freimarktsumzug

+ © dpa Schwungvolle Bewegungen in lustigen Kostümen – Szene vom Freimarktsumzug im vergangenen Jahr. Ungefähr um 11 Uhr wird am Sonnabend, 27. Oktober, die Spitze des Umzugs am Roland auf dem Marktplatz erwartet. © dpa

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Ein Karnevalsumzug vor der Karnevalszeit. Völlig unmöglich!“ So hat einmal eine Kölnerin (Name der Redaktion bekannt) über den Bremer Freimarktsumzug gesprochen. In wenigen Tagen wird das „völlig Unmögliche“ doch wieder möglich, ohne dass die Bremer dazu so etwas wie eine Karnevalssaison brauchen. Am Sonnabend, 27. Oktober, schlängelt sich der inzwischen 51. Freimarktsumzug durch die Innenstadt.