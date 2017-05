Sonderausstellung in der Botanika: 700 Falter aus 60 verschiedenen Arten

Im Reich der tropischen Schmetterlinge

+ © Botanika Das Markenzeichen des Bananenfalters ist eine auffällige Augenzeichnung auf der Unterseite seiner Flügel. Damit schreckt er Fressfeinde ab. © Botanika

Bremen - Das „Reich der tropischen Schmetterlinge“ will ab 24. Juni wieder Besucher in die Botanika locken. Insgesamt 60 verschiedene Arten und rund 700 Schmetterlinge werden dann in der Sonderausstellung des Naturerlebniszentrums zu bewundern sein.