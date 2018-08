Erinnerung an einen Vater des Bürgerparks – 200. Geburtstag von Johann Hermann Holler

Serie „Verschwunden“

+ © Bürgerparkverein Das Grab von Johann Hermann Holler auf dem Riensberger Friedhof. © Bürgerparkverein

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Hollerallee, Hollersee, Hollerbank – sein Name ist allgegenwärtig in Bremen. Wer der Mann jedoch war und wie er sich um Bremen verdient gemacht hat, ist kaum bekannt. Vor 200 Jahren, am 7. August 1818, wurde Johann Hermann Holler geboren. Ihm zu Ehren verschwand anno 1869 der Name der früheren Eichenallee im Süden des Bürgerparks – und so ist Holler heute Thema unserer Serie „Verschwunden“.