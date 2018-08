„Sommer in Lesmona“ in Knoops Park: Schauspielerin Gesine Cukrowski liest vor

Schauspielerin Gesine Cukrowski liest am Sonnabend im Rahmen des Festivals „Sommer in Lesmona“ aus internationalen Bestsellern vor.

Bremen - Im schönen Knoops Park im Bremer Norden geht es am Wochenende wieder rund. Von Freitag bis Sonntag (17. bis 19. August) ist hier das Festival „Sommer in Lesmona“ zu Gast. Erwartet werden mehrere tausend Besucher. Und die dürfen sich auf ein ganz gemischtes Programm freuen – es reicht von Klassik über Tee bis zu einem Picknick.

Mit dem finnischen Pianisten Iiro Rantala eröffnet die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ihr Festival. Knoops Park in Lesum wird damit wieder zum Konzertsaal unter freiem Himmel. Der klassisch ausgebildete Klaviervirtuose Iiro Rantala ist in seiner finnischen Heimat ein Superstar und gilt in der internationalen Jazzszene als Ausnahmekünstler, sagte eine Sprecherin der Kammerphilharmonie. Rantala trat 2017 beim Galakonzert der „Jazz-ahead“ erstmals gemeinsam mit der Kammerphilharmonie auf und sorgte im Konzerthaus Glocke für Begeisterung, wie es heißt. Nun sind beide bei der „Bremer Freitagnacht“ erneut zu hören. Angekündigt werden unter anderem Kompositionen von Mozart, Mendelssohn, Gershwin und Bernstein. Beginn: 21 Uhr. „Der Pianist will dabei die Grenzen zwischen musikalischen Genres mit Witz, Talent und Können aufheben“, sagte die Sprecherin. Rantala ist ihren Angaben zufolge übrigens ein Fan der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und hat diverse Aufnahmen in seiner Musiksammlung.

Der Sonnabend beginnt um 16 Uhr mit dem „Tee in Lesmona“ und einer literarischen Lesung sowie ausgesuchter Kammermusik. Die Musiker begrüßen dazu Film- und Fernseh-Schauspielerin Gesine Cukrowski. Sie liest aus internationalen Bestsellern, unter anderem aus „Seide“ von Alessandro Baricco und „Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal Mercier.

Beim „Großen Orchesterkonzert“ ab 20.30 Uhr steht die Kammerphilharmonie mit dem Schweizer Klezmer-Quintett Kolsimcha auf der Bühne. Zu hören sind unter anderem Werke von Strauß, Smetana sowie Schumann.

Das Dirigat für den Freitagabend und das Konzert am Sonnabend übernimmt Jonathan Bloxham. Der junge Brite ist Assistenz-Leiter den Symphonie-Orchesters „City of Birmingham“ und gibt sein Debüt mit den Bremern. Beendet wird der zweite Festivaltag – wie immer – mit dem Open-Air-Kino. Etwa ab 22.30 Uhr ist die gebürtige Weyherin Katja Riemann in der Hauptrolle des Films „Sommer in Lesmona“ zu erleben.

Der Familientag am Sonntag startet um 11 Uhr mit Musik und Spaß. Angesagt sind ein Blechbläserkonzert, der kulinarische Picknick-Wettbewerb und vielfältige Aktivitäten für den Nachwuchs. Drei verschiedene Workshops zu Rhythmen, Theater und Gesang stehen zur Auswahl, dazu eine Instrumentenstraße, eine Klangrätsel-Expedition sowie ein Vorlese-Zelt, die Universum-Experimentier-Station mit Raketen-Basteln und mehr.

Mit dem Familienkonzert um 16 Uhr, bei dem das Mitmach-Orchester „Zukunftslabor“ gemeinsam mit den Profis und Workshop-Teilnehmern auf der Bühne musiziert, klingt das Festival am Sonntag aus. Aufgeführt wird Janoschs „Oh, wie schön ist Panama!“ in einer Komposition von Franz-David Baumann.

Karten für die Veranstaltungen des „Sommers in Lesomona“ gibt es bei der Kammerphilharmonie unter Telefon 0421/32 19 19. gn

www.sommer-in-lesmona.de