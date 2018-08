Sommer in Bremen bricht Temperaturrekord - Niedersachsen kühler

Bremen/Hannover - Der außergewöhnlich heiße und trockene Sommer hat Bremen einen Temperaturrekord beschert. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad waren es 2,8 Grad mehr als im vieljährigen Mittel (16,4), wie der Deutsche-Wetterdienst am Donnerstag in seiner vorläufigen Sommerbilanz mitteilte.

Niedersachsen gehörte mit 19,0 Grad Celsius laut DWD noch zu den vergleichsweise kühleren Bundesländern. Einen Rekord gab es dort nicht. Der Sommer-Durchschnittswert von 16,2 Grad wurde aber deutlich überschritten. Die Niederschläge erreichten mit rund 100 Litern pro Quadratmeter in Niedersachsen nur 46 Prozent des Durchschnittswertes von 219 Litern. In Bremen regnete es 120 Liter pro Quadratmeter, auch dort liegt das Mittel bei 219 Litern.

Bundesweit betrachtet war dieser Sommer mit durchschnittlich 19,3 Grad um rund 3 Grad wärmer als das Mittel. Der sogenannte Jahrhundertsommer von 2003 bleibt mit 19,7 Grad weiter Spitzenreiter. Allerdings habe es viele regionale Rekorde gegeben, hieß es nach der vorläufigen Auswertung der von Juni bis Ende August gemessenen Ergebnisse. Das vieljährige Mittel wird aus den Werten der Jahre 1961 bis 1990 berechnet. Der meteorologische Sommer endet am 31. August.

In Bremen und Niedersachsen war der 7. August der bislang heißeste Tag dieses Sommers. In Bremen wurden 36,3 Grad gemessen, im niedersächsischen Barsinghausen-Hohenbostel 37,9 Grad. Die bislang höchste jemals in Niedersachsen gemessene Temperatur liegt nur knapp darüber. Am 9. August 1992 wurden in Bergen und Faßberg 38,6 Grad gemessen. Der Rekord für Bremen wurde am gleichen Tag ermittelt, an der Weser waren es damals 37,6 Grad.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa