Solo fürs Duo: Bremer CDU bringt Winter im Wahlkampf groß raus

Von: Thomas Kuzaj

Solo wirbt CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff in der „Markthalle Acht“ für das Duo Imhoff/Winter. © Kuzaj

Bremen – Die Bürgerschaftswahl im Mai 2023 rückt näher, die Parteien bereiten sich auf den Wahlkampf vor – und treffen Personalentscheidungen. CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff kündigte am Montag an, die junge Politikerin Wiebke Winter für den zweiten Platz der CDU-Liste vorzuschlagen.

Eben diesen Wunsch hat er in seiner Rolle als Spitzenkandidat an den Wahlvorbereitungsausschuss der Bremer CDU gerichtet. Endgültig fällt die Entscheidung bei einer Delegiertenversammlung am 5. November.

„Der Spitzenkandidat und die erste Frau auf der Liste“ würden als Duo unterschiedliche Themen abdecken und jeweils eigene Netzwerke einbringen, sagte Imhoff. Die 26-jährige Juristin aus Burglesum im Bremer Norden gilt (auch mit Blick auf die übernächste Bürgerschaftswahl) als eine Zukunftshoffnung der Bremer CDU. Die Mitgründerin der Klima-Union schon jetzt an herausgehobener und führender Stelle einzubinden, hat eine starke strategische Komponente: Mit Klimaschutz und Digitalisierung deckt die junge Politikerin zwei Themenbereiche ab, mit denen FDP und Grüne bei der Bundestagswahl viele junge Wähler für sich gewonnen haben. „Sie hat ein gutes Gespür und kann Menschen mitnehmen“, so Imhoff.

Corona bremst Bremer CDU-Hoffnungsträgerin kurzfristig aus

Winter, 1996 in Kiel geboren, ist in Bremen-Nord und Walle aufgewachsen. 2013 legte sie ihr Abitur am Gymnasium Vegesack ab. Ihr Studium der Rechtswissenschaften (in Hamburg und Oxford) schloss sie 2018 mit dem Ersten Staatsexamen ab; sie arbeitet an ihrer Promotion und absolviert seit dem vergangenen Jahr ein juristisches Referendariat. Seit 2013 ist Wiebke Winter Mitglied der CDU, 2019 wurde sie Landeschefin der Jungen Union. Als Bundestagskandidatin bekam sie mit ihren Themen 2021 auch über Bremen hinaus Aufmerksamkeit. Winter ist zudem Mitglied im Bundesvorstand der CDU.

Imhoff verkündete seinen Vorschlag am Montag in der „Markthalle Acht“ am Domshof. Der Platz neben ihm blieb allerdings leer. Die Bühne für den großen Auftritt war bereitet, doch das Duo kam nicht zueinander. Denn Winter, so Imhoff, ist kurzfristig an Corona erkrankt. So wurde nichts aus den offenkundig geplanten Fotos eines strahlenden Duos; Imhoff musste die Botschaft solo über die Bühne bringen. Zu dem Termin übrigens war ohne Bekanntgabe eines Themas eingeladen worden, was im Vorfeld Anlass zu allerlei Spekulationen geboten hatte.