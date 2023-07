So sehen die Saison-Pläne von Theaterschiff und Komödie Bremen aus

Von: Thomas Kuzaj

Knut Schakinnis, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter, mit Stellvertreterin Valerie Findt an Bord des Bremer Theaterschiffs an der Tiefer (Nähe Schlachte). © Kuzaj

Bremen – Gut 20 Jahre sind vergangen, seit das Theaterschiff Bremen an der Tiefer festgemacht hat. Impresario Knut Schakinnis ist stolz auf diese „sehr lange Zeit“, wie er sagt. Im frisch aufgemöbelten Gastro-Bereich des Schiffs hat er am Mittwoch die aktuellen Saisonpläne für das Theaterschiff und die Komödie Bremen präsentiert, die wenige Schritte entfernt am Festland im Packhaustheater (Schnoor) liegt.

Musikalische Komödien an Bord, bremisch-norddeutsch durchtränkte Stücke an Land, das – grob zusammengefasst – ist die Aufteilung. Und wie läuft‘s? Fast schon wieder so wie vor Corona, sagt Schakinnis. Konkrete Zahlen nennt er nicht, wegen der Pandemie ließen sie sich eh nicht vergleichen, Zahlen seien „blödsinnig“. Doch: „Die Verkaufszahlen nähern sich 2019 an.“ Seit Januar sei es „nach oben“ gegangen: „Die Häuser sind alle voll, auch in Kassel und Lübeck.“ Dort betreibt Schakinnis ebenfalls Bühnen. Die Komödie Bielefeld hingegen hat er – wie dort in den Medien zu lesen war – „aus Alters- und gesundheitlichen Gründen“ aufgegeben. Und so sitzt in Bremen nun als seine Stellvertreterin Valerie Findt an Schakinnis‘ Seite, zuvor Theaterleiterin in Bielefeld.

Mit „Typisch Mann“ war das Theaterschiff vor 20 Jahren durchgestartet, die 70er-Revue „Hossa“ war ebenfalls ein früher Dauer-Erfolg. In der neuen Saison werden beide Stücke wieder aufgenommen. In „Typisch Mann“ wird Schakinnis, der das Stück – wie er sagt – 550 Mal gespielt hat, nicht mehr auftreten. „Sonst müsste es ,Typisch Opa‘ heißen.“ Weitere Wiederaufnahmen: „Das Beste von Heinz Erhardt“ mit Christian Schliehe, „Zwei wie Bonnie und Clyde“, „Abba klaro!“ und „Weiber 2.0“.

Nach „Weiber“ und „Weiber 2.0“ kommt nun „Weiber 3“

Apropos „Weiber“ und „Weiber 2.0“ – der „Dauerbrenner“ (Schakinnis) wird fortgeführt, als Neuproduktion wird „Weiber 3“ am 19. Oktober auf dem Theaterschiff uraufgeführt – wieder geschrieben von der Bremer Schauspielerin und Autorin Martina Flügge. Dieses Mal haben die Freundinnen Anke, Bärbel und Claudia „ein Wochenende in den Bergen gebucht“, so Schakinnis. Zweite Neuproduktion der Saison: „Boo-Boo-Bumerang“, zu sehen ab 29. Februar 2024. Zwei Frauen wachen nach einer Party-Nacht in einer fremden Wohnung auf und können sich an nichts erinnern, so beginnt das Musical, sagt Valerie Findt.

In der Komödie Bremen kommt als Neuproduktion die Bremen-Revue „Pommes grün-weiß“ heraus (12. Oktober). Das Stück von Astrid Schulz spielt im Viertel und war vor einem Jahr schon für dieses Frühjahr angekündigt worden. Zweite Neuproduktion im Schnoor: „Café Harmonie“, geplant für den 11. April 2024. Als Wiederaufnahmen stehen „Tratsch im Treppenhaus“ und „Landeier“ im Packhaus-Programm.

Aus Bremen ins ganze Land: Theaterverlag sorgt für Einnahmen

Zu einer verlässlichen Einnahmequelle hingegen hat sich der Packhaustheater-Verlag entwickelt, in dem die in Bremen geschriebenen Stücke wie „Weiber“, „Boo-Boo-Bumerang“ und „Pommes grün-weiß“ erscheinen. Man habe inzwischen etwa 15 Stücke im Verlag, die sich „gut verkaufen“, sagt Schakinnis – beispielsweise an Bühnen in Dinkelsbühl und Würzburg, heißt es auf Nachfrage. Das erste „Weiber“-Stück sei ab Januar 2024 in einer großen Tourneeproduktion zu sehen. „Für uns eine sehr schöne Einnahmequelle“, so Schakinnis mit Blick auf die Tantiemen.

Zu wenig Geld – oder genauer: finanzielle Absicherung – gebe es für das vorweihnachtliche Spiegelzelttheater am Bremer Hauptbahnhof. Zudem fehle ihm noch ein „sechsstelliger Betrag“ an Corona-Überbrückungsgeldern. „Da habe ich keine Planungssicherheit. Die Corona-Zeit hat einen vorsichtiger gemacht.“ Anders sehe es mit Absicherungen in Niedersachsen aus – und so will Schakinnis das nostalgische Spiegelzelt in diesem Jahr dort aufbauen. Zur Debatte stehen dafür Oldenburg, Osnabrück und Hannover.