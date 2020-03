Jugendliche rauben teure Sneaker und verletzten Opfer mit Pfefferspray

Hochwertige Sneaker gelten gemeinhin als begehrte Handelsware, vor allem wenn einzelne Produkte nur in geringer Stückzahl produziert wurden. In Bremen wurden einem jungen Mann nun Schuhe gestohlen, zudem wurde er mit Pfefferspray besprüht.

Bremen - Ein 24 Jahre alter Mann ist am Dienstag im Stadtteil Findorff beim Verkauf von hochwertigen Sneakern von zwei Jugendlichen unter Einsatz von Pfefferspray ausgeraubt worden. Über eine Verkaufsplattform im Internet hatte der 24-Jährige zwei Paar hochwertige Sneaker zum Kauf angeboten, heißt es.

Für Montagnachmittag verabredete er sich mit einem möglichen Interessenten an der Haltestelle „Bürgerpark“ an der Gustav-Deetjen-Allee. Gegen 17.15 Uhr erschienen laut Polizeiangaben am Treffpunkt zwei junge Männer. Als der Verkäufer aus seiner Sporttasche die beiden Schuhkartons nahm, habe er plötzlich einen Sprühstoß Pfefferspray ins Gesicht erhalten. Zeitgleich seien ihm die Kartons aus den Händen gerissen worden. Die Täter flüchteten laut Angaben der Polizei mit ihrer Beute in Richtung Hauptbahnhof.

Raub in Bremen: Sneaker der Marken Balenciaga und Nike gestohlen

Der 24-Jährige klagte über Augenreizungen und -rötungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei den Turnschuuhen handelte es sich um Hi-Tops der Marke Balenciaga in schwarz mit einer weißen Sohle und neon-grünen Applikationen sowie hellblaue Schuhe der Marke Nike.

Die Täter hatten eine schwarze Hautfarbe, waren 14 bis 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank, heißt es in der Meldung der Polizei. Einer der Jugendlichen trug eine grüne Weste, der andere war während der Tat mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Polizei Bremen sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Montagnachmittag beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Bremen unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.