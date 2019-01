Sixdays vereinen Carpendales Leidenschaften

Bremen – Die Radprofis sind ihre ersten Runden auf der kürzesten Hallen-Bahn der Welt gefahren. Ins Rennen geschickt wurden sie vom Sänger Howard Carpendale und vom DJ-Duo „Gestört aber Geil“ (Marcel Stephan und Nico Wendel). Die Drei gaben gestern in der ÖVB-Arena den Startschuss für die 55. Bremer Sixdays. Bis Dienstagnacht wird auf dem 166,6 Meter langen Oval in verschiedenen Wettbewerben um die Siege und Platzierungen gekämpft.

Carpendale verriet, ehe er die zwölf Profiteams in ihre erste Jagd schickte, dass das Sechstagerennen zwei seiner größten Leidenschaften vereine. „Ich liebe Entertainment und Sport“, erzählte der 72-Jährige. In seiner Freizeit spiele er leidenschaftlich Golf, früher war er Cricket- und Rugbyspieler.

Carpendale hat zu Beginn dieses Jahres sein 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Er verriet im Gespräch mit Hallen- und Radio-Bremen-Moderator Marcus Rudolph, dass er sein Geburtsland Südafrika nicht verlassen hatte, um als Musiker Karriere zu machen. „Ich bin damals losgeflogen und wollte Profisportler werden, aber dafür war ich nicht gut genug“, sagte Carpendale: „Und dann habe ich das gemacht, was ich zu Hause auch schon immer gerne gemacht habe.“ Singen. Er hatte geplant, Cricket-Profi zu werden.

Die DJs von „Gestört aber Geil“ fahren gerne Rad, „aber natürlich nicht auf dem Niveau wie die Profis auf der Bahn“, sagte Wendel.

Das Duo schaffte 2012 auf dem Sputnik-Festival den Durchbruch. 2015 erreichten die erste Single „Unter meiner Haut“ und das Album „Gestört aber Geil“ vordere Plätze in den Charts. Wie bei Carpendale war das nicht das Ergebnis eines Plans. „Wir hatten es nicht darauf angelegt, als DJs Karriere zu machen, sondern das war unsere Leidenschaft“, erzählte Wendel. Der Erfolg habe ihn überrascht: „Damit kannst du nicht rechnen.“ Mit Bremen verbinde er schöne Erinnerungen an Club-Auftritte und ein großes Konzert während der Albumtour. Am späten Abend traten die Stargäste dann auch noch in der Arena auf. Erst Carpendale, dann „Gestört aber Geil“.