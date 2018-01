Mickie Krause bringt die ÖVB-Arena am Freitag zum Kochen

Bremen/Weyhe - Die Besucher der Sixdays in Bremen haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen gut gelaunten und entspannten Mickie Krause erlebt.

Auch diesmal war der Entertainer sein eigener Anheizer. Noch vor seinem eigentlichen Auftritt schaffte er es mühelos, das Publikum in Stimmung zu bringen. Noch vor dem Gang auf die Bühne forderte Krause das Publikum auf, „Lautstärke“ zu machen. Der Aufforderung kamen die Gäste aus der Hansestadt und dem Umland natürlich nach - unter ihnen der DFB-Präsident Reinhard Grindel, DSDS-Gewinner 2017 Alphonso Williams und der Comedian Paul Panzer, um Beispiele zu nennen.

Ob in den Logen, in der Arena oder auf den Rängen - die Stimmung war bestens - Entertainer Mickie schnellte aufs Podest und feuerte seine Partyknaller ab. Titel wie „Geh mal Bier hol`n“ und „Schatzi, schenk' mir ein Foto“ durften ebenso wenig fehlen wie „Ich hab' nen Engel geküsst“, „Jan Pillemann Otze“ oder „Biste braun, kriegste Frau'n“.

+ Mickie Krause gibt auf der Bühne charmant-witzige Lebenstipps: „Biste braun, kriegste Frau'n". © Sigi Schritt Dass der Sänger auch sportlich fit ist, demonstrierte er, indem er gleich mehrfach auf die Metallabsperrung der Bühne kletterte oder einfach nur ein Fuß auf das Eisen legte, um das Lied „Nur noch die Schuhe an“ mit vollem Körpereinsatz zu unterstützen.

+ Für Sekunden selbst im Rampenlicht: MK-Reporterin Yasmine Goldschmidt filmt den Auftritt von Mickie Krause und wird plötzlich beim Lied „Sie ist solo“ in seine Performance einbezogen und landet auf den Großleinwänden. © Yasmine Goldschmidt Nach der Weihnachtspause war der Auftritt bei den Sixdays einer der ersten in diesem Jahr. Witzig und wortgewandt nahm Krause sich in den Überleitungen selbst auf die Schippe und bezog hier und da auch das Publikum mit ein - so auch die MK-Reporterin Yasmine Goldschmidt aus Lahausen, die Krause beim Song „Sie ist solo“ charmant in die Performance einbezog. Und so landete die Video-Reporterin selbst auf den Großbildleinwänden der ÖVB-Arena. „Das war witzig“, kommentierte die Weyherin.

Bereits im Backstage-Bereich hatte sich Mickie Krause in der Künstler-Kabine sehr relaxt gezeigt, trank gekühltes Mineralwasser, lehnte an der Wand und plauderte im Interview mit der Mediengruppe Kreiszeitung (MK) locker über seinen Auftritt, über seine Familie.

+ Paul Panzer hört erst Mickie Krause zu, dann schießt er ein Rennen an. © Sigi Schritt Im „Fragenhagel“ ging es beispielsweise um Malle und um den Bremer Freimarkt. Außerdem verriet der Künstler, ob er lieber mit Helene Fischer über Politik reden oder mit Angela Merkel über Schlager diskutieren würde. Antworten dazu gibt es in einem Video.

Am Samstag tritt Mickie Krause abermals auf - diesmal aber nicht in der Haupthalle, in der die Fahrer ihre Bahnen ziehen, sondern im Reich von DJ Toddy, in Halle 4. Dort legte Olli P. auf, bevor die Coverband Impuls ihr Hit-Feuerwerk abschoss.

Von Sigi Schritt und Yasmine Goldschmidt.