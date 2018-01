Burkart und Havik vor Finale der Bremer Sixdays vorn

Entscheidung am Dienstag

Bremen - Die Radprofis Achim Burkart und Yoeri Havik gehen als Führende in den finalen Tag des Bremer Sechstagerennen. Am Ende des vorletzten Renntages am frühen Dienstagmorgen lag das deutsch-niederländische Duo mit zwei Punkten Vorsprung knapp vor den Zweitplatzierten Kenny De Ketele und Theo Reinhardt.