Klimahaus in Bremerhaven zählt 453.248 Besucher

Bremerhaven - Die Zahlen sprechen für sich: Das Klimahaus in Bremerhaven bleibt die meistfrequentierte Freizeitstätte im Land Bremen. 2016 zog die Wissens- und Erlebniswelt am Weserdeich 453 248 Besucher an, rund 12 000 weniger als ein Jahr zuvor (465 682). „Auch acht Jahre nach der Eröffnung hält die Erfolgsgeschichte an“, sagt Arne Dunker, Geschäftsführer des Klimahauses. Derzeit entsteht der neue Ausstellungsbereich „World Future Lab“.

„Klimawandel ist ein Thema, bei dem es ständig neue Erkenntnisse gibt und diese greifen wir auf und setzen sie mit innovativen Konzepten um“, sagt Dunker. So soll besagtes „World Future Lab“ im April eröffnet werden. Der gesamte neue Bereich sei als Spiel konzipiert. „Die Erde steht dabei im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt“, sagt eine Klimahaus-Sprecherin. „Jede Spielentscheidung nimmt dabei Einfluss auf das weltweite Klima.“ Da geht es zum Beispiel darum, ob die Südseeinsel Tokelau in den Fluten versinkt und ob der Regenwald gerettet wird. Durch den spielerischen Charakter soll das „World Future Lab“ das Konzept des Klimahauses als außerschulischer Lernort ergänzen. Konzipiert wurde der Ausstellungsbereich in Zusammenarbeit mit der Gruppe für Gestaltung (GfG) aus Bremen. Die wissenschaftliche Begleitung übernimmt Dr. Fabiola Gerpott, wissenschaftliche Mitarbeiterin der privaten Jacobs-Universität.

Im Sommer folgt im Klimahaus eine zusätzliche Neuerung. Die Station „Alaska“ im Ausstellungsbereich „Reise“ wird neu gestaltet. Zentrales Thema sei die Eisschmelze. „Die Temperaturveränderungen in der Arktis sind aktuell eines der wichtigsten Themen, wenn es um den Klimawandel geht. Das darf im Klimahaus natürlich nicht fehlen“, sagt Dunker. Für die wissenschaftlichen Informationen arbeitet das Klimahaus eng mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven zusammen.

Dank Eisbärbaby „Lili“ Besucher gewonnen

Zurück zu den Zahlen: Laut Statistik hat das Klimahaus die anderen Attraktionen und Museen der Seestadt klar abgehängt. Der Zoo am Meer zählte 347 376 Besucher und gewann vor allem dank Eisbärbaby „Lili“ um knapp 70 000 Gäste hinzu (2015: 277 714), das Deutsche Auswandererhaus verlor etwa 6 000 Besucher und kam auf 166 905 (2015: 172 620), das Deutsche Schiffahrtsmuseum sackte von 104 214 um mehr als 20 000 auf 82 364 Besucher ab. Dunker verweist zudem auf eine „riesige Besucherzufriedenheit“ mit dem Klimahaus, mit dem ein „identifikations- und sinnstiftendes Wahrzeichen“ geschaffen worden sei.

Bestnoten gab es laut Umfrage für die im April eröffnete Reisestation „Sardinien“ und die „großzügig angelegte“ Terrarienlandschaft, in der 2016 insgesamt 22 weitere Tierarten eingezogen sind – darunter Schlangen, Spinnen und Schildkröten.

je