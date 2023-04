Sinnliche Entdeckungen in der Bremer Neustadt

Von: Thomas Kuzaj

Kontraste in der Kornstraße (Neustadt): Künstlerin Laura Solar („Pottery of Sol“, l.) und Produktdesignerin Laura Niemeier („Plöttjegood“). © Daniela Buchholz

Bremen – „Mit allen Sinnen auf Entdeckungstour“, so formuliert es eine Sprecherin. Und wovon spricht sie, die Sprecherin? Von den offenen Ateliers der Kunsthandwerker in der Bremer Neustadt, zu denen die Akteure jetzt zum nunmehr zwölften Mal einladen – und nachdem sie ihre Ateliers und Werkstätten in den zurückliegenden Jahren stets im Herbst geöffnet hatten, machen sie es dieses Mal „schon im Wonnemonat Mai“, wie es weiter heißt.

Um genau zu sein: Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Mai, das ist der Termin. Kann man sich schon mal vormerken und vielleicht gar vorplanen: 54 Künstler sind mit von der Partie, da gibt es also allerhand zu sehen beim sinnlichen Neustadt-Spaziergang – an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Vielfalt pur, das ist die Palette der Gewerke: „Keramik und Porzellan, Malerei, Zeichnung und Druck, Mode- und Taschendesign, Holzobjekte und Möbelbau, Bildhauerei, Schnitzerei und Musikinstrumentenbau, Schmuck, Film, Fotografie und vieles mehr“, so die Sprecherin. Dreizehn Akteure sind erstmals dabei, sechs haben sich zudem „kreative Gäste eingeladen“.

Busen-Vasen und modellierte Brüste

Schon zwei Wochen vor dem offenen Wochenende – dieser Tage also – werden Exponate der Kunsthandwerker in Neustädter Geschäften ausgestellt. Die Bremer Neustadt im Zeichen des Kunsthandwerks. „Die Schaufenster-Aktion ist eine Premiere“, heißt es. Und mit Blick auf den 6. und 7. Mai: „Ein Flyer mit Lageplan sowie Luftballons weisen den Weg zu 35 Kunst-Orten. Drei begleitete Touren führen zu ausgewählten Ateliers. Veranstaltung und Führungen sind kostenfrei.“ Weitere Details unter dieser Adresse.

Mit Überraschungen ist in der Neustadt zu rechnen – wie es sich für eine Kunst-Aktion gehört. „Ich möchte die Menschen zum Gespräch anregen“, sagt zum Beispiel die freischaffende Künstlerin Laura Solar, die zum ersten Mal an den offenen Ateliers in der Neustadt teilnimmt. Und für Gesprächsstoff dürften die handmodellierten Hängebrüste und Busen-Vasen ihrer Marke „Pottery of Sol“ sorgen.

Die Performance-Künstlerin ist die neue Kollegin der Produktdesignerin Laura Niemeier, die seit Dezember 2018 feines Alltagsgeschirr und dekorative Objekte in ihrem Porzellanstudio „Plöttjegood“ (Plattdeutsch für Porzellan) an der Kornstraße 108 fertigt. „Die unterschiedlichen Herangehensweisen von Produktdesign und freier Kunst sind ein reizvoller Kontrast“, sagt Laura Niemeier. Am Wochenende der offenen Ateliers ergänzt zudem die Schmuckgestalterin Joke Haußner das Frauen-Duo mit puristischem Silberschmuck.

Kunsthandwerker in der City

Ortswechsel; von der Neustadt geht es in die Bremer Innenstadt. Ein neuer – so das Wirtschaftsressort – „Ort für Design, Nachhaltigkeit und Kunsthandwerk, Kreativität und Materialität“ soll im Haus Carl-Ronning-Straße 2 entstehen. Die Bremer Wirtschaftsförderung (WFB) hat hier im Rahmen des Projekts „City Space“ eine leerstehende Fläche ausgeschrieben und ein besonderes Konzept dafür gesucht. Durchgesetzt hat sich das „(Con)temporary Crafts Studio“ (CCS), das „diese Fläche nun für zwei Jahre mietfrei bespielen kann“, wie es dazu weiter heißt.

Bis zum 31. März 2025, um es ganz präzise zu sagen, kann sich das CCS-Team auf der zweistöckigen Fläche ausbreiten. Zunächst werden die Räume umgebaut, danach sollen sie Kunsthandwerkern und Designern die Möglichkeit geben, sich und ihre Arbeiten in der Bremer Innenstadt zu präsentieren – eben „ohne sich eine eigene Ladenfläche leisten zu müssen“, so das Ressort.

Und weiter: „Die Nutzungsmöglichkeiten reichen von der Ausstellung von Produkten in Schaufenstern und kleinen Verkaufsflächen über die Mitarbeit in der gläsernen Manufaktur bis hin zur Nutzung von Workshopflächen.“ Durch ein Rotationsverfahren sowie „alle drei bis vier Monate wechselnde Themen“ sollen, so das Ziel, immer wieder neue Akteure und Projekte zum Zuge kommen.